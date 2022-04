Fiesole, arriva la fibra ottica di Aruba. Scatta il bonus per le imprese

Aruba S.p.A., il principale cloud provider italiano leader nei servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, continua con determinazione nella sua opera di diffusione della rete in fibra ottica a banda ultra-larga nei principali comuni italiani. Ad oggi, Aruba ha raggiunto 3.562 comuni del territorio nazionale e più di 5 milioni di civici, comprese le aree bianche.

Da oggi, anche il Comune di Fiesole viene raggiunto dalla Fibra di Aruba per navigare fino a 1Gbps in download e 300 Mbps in upload. Grazie all’uso della rete FTTH interamente in fibra ottica è, infatti, possibile raggiungere una velocità di connessione ad elevata stabilità per godere di una navigazione senza rallentamenti, ritardi e disconnessioni continue.

Cittadini, professionisti e imprese di Fiesole potranno così beneficiare di contenuti in streaming e on-demand e di musica in altissima qualità senza blocchi o lag, di gaming online senza fastidiosi ritardi o interruzioni, seguire serie Tv ad elevata qualità audio-video, o anche corsi di formazione, videoconferenze, didattica a distanza e svolgere attività da remoto come smart working e telelavoro, e sviluppare attività d'impresa, senza intoppi o difficoltà di collegamento e fruizione.

Anche a Fiesole sarà, dunque, possibile scegliere una delle offerte messe a disposizione dall’azienda: “Fibra Aruba” consente agli utenti di comporre il proprio servizio di connettività Internet ultraveloce FTTH (Fiber To The Home) in maniera modulare, aggiungendo liberamente servizi supplementari come il noleggio del router, le chiamate illimitate o l’IP V4 statico. L’offerta è in promozione fino all’11 aprile da 17,69 euro per i primi 12 mesi (anziché 26,47 euro).

“Fibra Aruba All-In” comprende un bouquet completo di servizi che, oltre alla connettività FTTH, include il

noleggio del router, le chiamate illimitate e l’IP V4 statico. L’offerta è in promozione fino al 26 aprile a 19,89

euro per i primi 12 mesi (anziché 29,90 euro).

Tra le caratteristiche principali dell’offerta Aruba si segnala lo “Stop&Go”, ossia la possibilità - unica sul mercato - di

«mettere in pausa» l’uso della fibra, e quindi la fatturazione, per un intero mese nel corso di un anno, direttamente dal

proprio pannello di gestione: un aspetto essenziale per chi è soggetto a frequenti trasferte lavorative o durante le

vacanze estive. Inoltre, i nuovi clienti hanno 30 giorni di tempo per poter recedere dal contratto con la garanzia del

rimborso dei costi; dopo questo lasso temporale è sempre possibile disdire con un contributo fisso di 20 euro, senza

alcun vincolo di permanenza minima. Nessun costo di attivazione (anche nelle aree bianche).

LE PMI DI FIESOLE POSSONO RICHIEDERE IL BONUS INTERNET 2022

Aruba aderisce al Piano Voucher per le Imprese: come stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), il 1° marzo è partito il sostegno alle PMI iscritte al Registro delle Imprese con i “Voucher Connettività”. Lo scopo, sempre nell’ottica della digitalizzazione

nazionale, è quello di velocizzare gli investimenti nella banda ultra-larga del Paese, avvalendosi delle risorse del PNRR nella misura di circa 609 milioni di euro. Ciò che si ambisce a realizzare attraverso il nuovo piano è il cosiddetto step change, ossia la necessità di incrementare la velocità di connessione all’interno del Paese.

Fonte: Ufficio Stampa