"Agroalimentare al tempo della crisi", ne parlano i Giovani di Coldiretti a Oscar Green

Dall’agroalimentare al tempo della crisi agli effetti della pandemia e della guerra sulle imprese agricole, sulle stalle e sui pescherecci, dagli approvvigionamenti delle materie prime ed energetiche dall’estero alla necessità di diminuire rapidamente la nostra dipendenza passando per il nuovo scenario dell’imprenditoria giovanile in Toscana fino alla bioeconomia con il progetto “Go-Card” per il recupero dei terreni marginali attraverso la filiera del cardo da seme.

Sono i temi principali al centro dell’iniziativa promossa da Giovani Impresa Coldiretti in programma venerdì 8 aprile, dalle ore 15.00, presso il Salone degli Elementi di Palazzo Vecchio (Piazza della Signoria) a Firenze nell’ambito delle premiazioni del concorso Oscar Green 2021.

Al focus (registrazione dalle ore 14.30), che sarà aperto dai saluti del Presidente Coldiretti Firenze Prato, Roberto Nocentini, dall’assessore all’urbanistica, ambiente e turismo del Comune di Firenze, Cecilia Del Re e dal Presidente della Camera di Commercio di Firenze, Leonardo Bassilichi, parteciperanno in qualità di relatori: Michele Falce (Responsabile Area Produzione e Servizi Agricoli Novamont), Gianluca Lelli (CEO Consorzi Agrari d’Italia), Giuseppe Salvini (Segretario Generale Camera di Commercio di Firenze), Stefano Leporati (Segretario Nazionale Coldiretti Giovani Impresa), Francesca Lombardi (Delegata Regionale Giovani Impresa Coldiretti), Felice Adinolfi (Direttore Centro Studi Divulga), Eugenio Giani (Presidente Regione Toscana), Dario Nardella (Sindaco del Comune di Firenze e Presidente City Social Summit di Eurocities), Stefania Saccardi (vice presidente della giunta regionale della Toscana), Angelo Frascarelli (Presidente Ismea), Veronica Barbati (Delegata Nazionale Giovani Impresa Coldiretti) e Fabrizio Filippi (Presidente Coldiretti Toscana). Coordina i lavori Angelo Corsetti (Direttore Coldiretti Toscana).

In occasione dell’iniziativa ampio spazio sarà dedicato alle imprese vincitrici dell’Oscar Green e alle loro innovazioni in campo agricolo, agroalimentare, sociale e turistico attraverso l’allestimento del Salone delle Sfide ed il loro racconto.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto Agoragri, misura 1.2 del Piano di Sviluppo Rurale.

Fonte: Coldiretti Toscana