Half Marathon Firenze 2022, si torna a correre su strada

Domenica 10 aprile torna la Half Marathon Firenze 2022, 37esima edizione La gara prende il via alle 9.30 con partenza dal Lungarno della Zecca e arrivo in piazza Santa Croce all’HMF Village. Dopo gli ultimi due anni segnati dalla pandemia, Firenze saluta il ritorno all’abituale periodo della classica della corsa su strada che vede da sempre professionisti e appassionati di running correre la distanza dei 21,097 km tra le bellezze del Rinascimento.

L'Half Marathon Firenze 2022 è organizzata dalla UISP Unione Italiana Sport Per tutti, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Firenze ed è stata presentata questa mattina in Palazzo Vecchio da Cosimo Guccione, Assessore allo sport e Marco Ceccantini, presidente UISP Firenze.

All’appuntamento di domenica 10 aprile partecipano podisti da 19 regioni italiane e 45 nazioni del mondo, che si cimentano lungo un tragitto cittadino con passaggio in Piazza della Signoria e Piazza del Duomo vivendo emozioni uniche. Tre le opzioni della corsa su strada: mezza maratona, mezzaperuno dove si corre in coppia la distanza di 21,097 km e la non competitiva di 10 km.

"L’Half Marathon Firenze – ha spiegato Marco Ceccantini - si conferma una manifestazione dall’appeal internazionale con la partecipazione di runners da ogni parte d’Italia e del mondo. Saranno in gara grandi atleti come Panuel Mukungo dell’Atletica Castello con un personale di 61’ 39’’. Una corsa tra il bello dei monumenti cittadini che, al di là dell’aspetto sportivo, ha una valenza anche per l’economia cittadina in termini di presenze nelle strutture ricettive".

"Quest’anno, visto il conflitto in corso, la Uisp Firenze ha deciso di lanciare un messaggio di pace sulla scia dell’iniziativa da noi promossa a livello nazionale: “Sport against war”. Nel pacco gara i runners dell’Half Marathon Firenze troveranno l’adesivo che ci auguriamo gli atleti vorranno attaccare alla maglia o al pettorale". Ceccantini ha poi ringraziato l’amministrazione comunale e i 300 volontari delle società sportive che hanno lavorato e stanno lavorando per il successo della gara.

"Siamo contenti di avere sul nostro territorio organizzatori competenti come Uisp, e il suo presidente Marco Ceccantini, capaci di instaurare un dialogo serio con le istituzioni e di realizzare un evento di primario livello come questo - ha commentato l'assessore Cosimo Guccione - questa gara rappresenta la ripartenza definitiva, nella nostra città, delle corse su strada di alto livello. Voglio ringraziare tutti coloro che da un punto di vista tecnico ed economico aiutano l'organizzazione. Una macchina complessa che lavorare molti mesi per realizzare questo evento.

E ringrazio anche le società affiliate ed i loro tesserati che, come volontari, aiuteranno nello svolgimento della manifestazione".

CORRERE IN UN MUSEO A CIELO APERTO – Partecipare all’Half Marathon Firenze significa correre tra le bellezze artistiche note e apprezzate in tutto il mondo. Nel giro di pochi chilometri si incontrano palazzi, chiese, ponti, sculture, fontane che di solito si è abituati ad ammirare su un libro di storia dell’arte o sul web. L’arrivo della gara avviene in una delle piazze più iconiche di Firenze: Santa Croce con la statua di Dante, che tra l’altro fu un podista, ad osservare dall’alto il passaggio dei runners.

LA MEZZA MARATONA - L’Half Marathon Firenze prende il via alle 9.30 di domenica 10 aprile con partenza dal Lungarno della Zecca e arrivo in piazza Santa Croce all’HMF Village. Gli atleti indosseranno la maglia tecnica bicolore con impressa l’immagine che rappresenta un inedito skyline di Firenze. L’indumento grazie al tessuto ultra light realizzato con microfibre sottili, compatte ed elastiche, garantisce performance di alto livello. La maglia è fornita da Hoka - Compressport - paragonshop.it sponsor tecnici dell’evento. Inoltre tutti coloro che taglieranno il traguardo riceveranno la medaglia ufficiale.

LA MEZZAPERUNO - La partenza è fissata alle ore 9.30 da Lungarno della Zecca, con arrivo in piazza Santa Croce. Coppie di concorrenti percorreranno mezza distanza per ciascuno. L'idea nasce per promuovere la pratica sportiva ed in particolare il podismo, invogliando a una più ampia partecipazione le coppie costituite da amici, familiari o innamorati. I concorrenti avranno lo stesso numero di pettorale, salvo per le lettere A e B a indicare chi corre la prima e chi la seconda frazione di gara, e potranno scambiarsi il chip solo nell'area allestita in via dei Neri-slargo via de’ Rustici.

LA 10 KM NON COMPETITIVA - La corsa non competitiva si svolge su un tracciato di 10 km. I partecipanti si ritroveranno alle ore 9.30 pronti a partire da Lungarno della Zecca subito dopo gli atleti della mezza maratona.

FIRENZE IN ROSA ONLUS - Da ricordare che sabato 9 aprile, alla vigilia della gara, è in programma “Le Donne Fiorentine”, la Charity walk a favore dell’associazione Firenze in Rosa onlus con ritrovo e partenza da piazza Santa Croce. L’associazione senza fini di lucro si pone come obiettivo primario quello di promuovere, rafforzare e diffondere la prevenzione, l’auto-diagnosi e la cura del tumore al seno.

La passeggiata di solidarietà è aperta a tutte le età e si propone di far scoprire il centro di Firenze a passo lento. Una guida esperta accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle donne che hanno segnato la storia di Firenze: da Beatrice alla Gioconda, dall’Elettrice Palatina ad Agata Smeralda alcune delle donne protagoniste. Sarà possibile seguire il racconto della guida attraverso un dispositivo radio personale che dovrà essere riconsegnato a fine passeggiata. Partner dell’iniziativa anche il Centro Zen fisioterapia e medicina dello sport che ha realizzato la maglietta dell’evento destinata ai partecipanti.

Gli iscritti alla passeggiata avranno anche a disposizione uno sconto sempre presso la struttura di via Paganini per cure fisioterapiche e anamnesi posturale e medicina dello sport.

Ritrovo e partenza in piazza Santa Croce nell’Half Marathon Village, gazebo Firenze in Rosa Onlus. Previste partenze a gruppi con due orari di partenza diversi. Primo turno: ritrovo ore 14 e partenza ore 14.30; secondo turno: ritrovo ore 16, partenza ore 16.30. Al momento dell’iscrizione è necessario indicare a quale orario si desidera partire

(14.30 o 16.30). Le iscrizioni sono aperte fino al 7 aprile. Per iscriversi: Centro Zen Firenze Via Paganini 28 – Firenze oppure telefonando allo 0556583529 oppure via email: camminare@uispfirenze.it indicando nome, cognome, numero telefono, orario scelto partenza passeggiata (14.30 o 16.30). Costo iscrizione: 10 euro (gratis bambini

0-5 anni). Posti limitati. Ad ogni partecipante verrà consegnata gratuitamente una copia del libro Venti donne in Toscana edizioni Polistampa offerto dalla Regione Toscana.

Half Marathon Firenze 2022 - le info per chi partecipa

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA – Il ritiro del pettorale e del pacco gara della Mezza Maratona, Mezzaperuno, Non Competitiva 10km è previsto nei giorni di sabato e domenica in questi orari:

SABATO 9 aprile 2022

Piazza Santa Croce ore 10.00-20.00

DOMENICA 10 aprile 2022

Piazza Santa Croce ore 7.00-9.00

Per ritirare pettorale e pacco gara è necessario presentare un documento di identità o la ricevuta di pagamento. È possibile ritirare il pacco per un altro partecipante presentando uno dei documenti sopracitati intestati alla persona per conto della quale si effettua il ritiro.

NORME ANTICOVID – Non è richiesto il green pass per partecipare alle corse; è previsto il green pass rafforzato solo per l’accesso agli spogliatoi. I runners dovranno indossare la mascherina alla partenza e in zona arrivo; la mascherina va indossata anche all’interno degli spogliatoi.

L’utilizzo degli spogliatoi (senza docce) è attivo da domenica 10 aprile

2022 dalle ore 7.30 fino al termine della manifestazione. DONNE: Via delle Casine presso Scuola Pestalozzi. Percorrere via San Giuseppe e svoltare a destra in via delle Casine. UOMINI: Via San Giuseppe 7 presso la Palestra della Scuola Vittorio Veneto. Sempre per le norme antiCovid non sono previsti il deposito borse e lo spugnaggio.

DALLA PARTE DEI RUNNERS – Dal riscaldamento prima della gara con Fulvio Massini ai massaggi offerti dal Centro Zen Firenze – fisioterapia e medicina dello sport sono alcuni dei servizi messi a disposizione dei runners prima della gara.

IL PACCO GARA – I partecipanti all’Half Marathon Firenze oltre alla maglia tecnica troveranno nel pacco gara alcuni prodotti offerti dagli sponsor della manifestazione. Jolly Caffè Espresso italiano certificato propone una confezione speciale di caffè macinato dello storico marchio fiorentino che dal 1953 prepara miscele pregiate che esporta in tutto il mondo. A comporre il pacco gara la bevanda di Mukki Training a base latte al cacao pensata per gli sportivi, senza lattosio, facilmente digeribile grazie all’elevata presenza di Proteine (25g per confezione).

Inoltre i runners potranno assaggiare la proposta di Heaven, il brand italiano esperto di bevande 100% vegetali a base di avena. I brick delle due bevande si possono ritirare in piazza con l’apposito buono inserito nella busta del pettorale.

PIZZA IN PIAZZA - Sabato 9 e domenica 10 aprile Runner Pizza metterà a disposizione dei Runner e dei loro accompagnatori la possibilità di ordinare pizze e bibite direttamente allo stand presente in Piazza Santa Croce e scegliere dove e quando farsele consegnare.

LA LOGISTICA E’ GREEN – Brandini mette a disposizione dell’organizzazione dell’Half Marathon Firenze i suoi mezzi elettrici per consentire spostamenti green lungo il percorso della mezza maratona.

PREMIO SPECIALE COPPA ZEN – Si dice che l’importante è partecipare. Chi corre l’Half Marathon vince anche se arriva ultimo. Quest’anno si assegna il Premio Coppa Zen che verrà consegnato a chi taglierà il traguardo della mezza maratona di Firenze (Premio UOMO – Premio DONNA).

I premi sono offerti dal Centro Zen Fisioterapia e Medicina dello Sport.

SERVIZIO SANITARIO – Si ripete la collaborazione tra Uisp, organizzatrice dell’evento e Croce Rossa Italiana che sarà presente lungo il percorso con i suoi operatori per prestare soccorso, in caso di necessità, agli atleti.

ASSI GIGLIO ROSSO: DI CORSA PER FESTEGGIARE 100 ANNI - La storica società fiorentina si prepara a tagliare il traguardo dei 100 anni il 14 aprile. Assi Giglio Rosso ha deciso di partecipare con 100 bambini e ragazzi alla Half Marathon Firenze con una presenza in piazza Santa Croce. Il gruppo indosserà una speciale maglietta con l’immagine della HMF 2022 e sulla quale campeggia in grande il logo di Assi Giglio Rosso.

Gli atleti della società sportiva correranno per un breve tratto la mezza maratona come gesto simbolico per ribadire il loro ruolo all’interno del mondo dell’atletica a Firenze.

SERVIZIO PACEMAKER – La Regalami un sorriso ets mette a disposizione un servizio di assistenti di gara alla corsa. Ogni pacemaker, quest’anno saranno 34 lungo il percorso, sarà riconoscibile con il tempo di riferimento segnato sulla schiena e un palloncino di colore diverso a seconda della fascia di tempo.

L’HMF VILLAGE - Sabato 9 e domenica 10 aprile 2022 in piazza Santa Croce viene allestito l’HMF Village, dove le persone potranno assistere e partecipare agli eventi e alle iniziative organizzate. Il village sarà il punto di riferimento e il ritrovo per gli atleti.

Dalle ore 15.30 di sabato 9 aprile sul palco di Piazza Santa Croce sarà possibile assistere alle esibizioni delle società sportive affiliate

UISP:

15.30 Accademia del Tao ASD – Arti marziali, Armi da taglio, Martial

Fit e Acrobazia

16.00 Fit Village Urban Dance – Hip Hop e Modern Dance

16.30 Sancaballet – Modern Dance e Modern Jazz

16.45 Nuovo Orizzonte ASD – Tai chi

17.15 Buenos Aires Tango ASD – Tango Argentino

17.30 Opplà ASD – Zumba

SPORT AGAINST WAR E L’HALF MARATHON FIRENZE – Amnesty International Italia, Assist Associazione Nazionale Atlete, Uisp Nazionale, Sport4Society e Usigrai hanno lanciato un appello al mondo dello sport italiano ed europeo per prendere posizione insieme e pubblicamente contro la guerra in Ucraina e in difesa della popolazione civile.

Sportivi e sportive di tutto il continente sono invitati a pubblicare sui social network contenuti con l'hashtag #SportAgainstWar. Lo sport è un veicolo potente di valori e di mobilitazione delle coscienze, fondato su valori universali, primo tra tutti il ripudio della guerra e della violenza. I runners dell’Half Marathon Firenze possono partecipare all’iniziativa per dire no alla guerra applicando sulla propria maglia o pettorale l’adesivo della campagna che troveranno all’interno della busta contenente il proprio numero di gara.

IL RUOLO DEI VOLONTARI – Fondamentale il ruolo dei volontari per il successo dell’Half Marathon Firenze. Senza di loro la manifestazione non sarebbe possibile. Con entusiasmo e passione contribuiscono alla realizzazione della classica corsa su strada. Anche quest'anno all'appello della Uisp hanno risposto numerose associazioni sportive e di volontariato: Atletica Campi, Ateltica Castello, ASD Nuova Atletica Lastra, Atletica Signa, G.S. Ausonia, Avis Zero Positivo, Caricentro, Circolo Dipendenti Università di Firenze, Polisportiva Ellera, Fratellanza Grassina, Il Ponte, Isolotto A.P.D., La Fontanina, La Nave, La Torre Pontassieve, Le Panche, Le Torri, G.S. Luivan, G.S. Maiano, Morello Runners, Polisportiva Oltrarno, Podistiva Val di Pesa, Gruppo Resco Reggello.

Fonte: Ufficio stampa