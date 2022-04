Cade in strada dalla finestra, elisoccorso a Empoli per una 58enne

Codice rosso in pieno centro a Empoli alle 16 di oggi. È stato chiamato a intervenire l'elisoccorso Pegaso per una 58enne caduta da alcuni metri dalla finestra di casa sua in via Curtatone e Montanara, in zona Stazione, attorno alle 16. La donna, secondo quanto appreso, avrebbe perso l'equilibrio alla finestra cadendo pare dal primo piano in strada. Si presume che la donna fosse impegnata a pulire dei vetri quando è finita in strada. Subito è stato dato l'allarme e oltre a un'ambulanza della Misericordia di Empoli è intervenuta anche la polizia del locale commissariato. L'elisoccorso è atterrato nei pressi di via Pratignone a Ponzano, di là dalla ferrovia, per trasferire la ferita urgentemente al Cto dell'ospedale Careggi di Firenze.