Scontro auto-moto a Camaioni, ferito 17enne

Ferito non gravemente un 17enne a Camaioni di Montelupo Fiorentino questa mattina poco prima delle 8. A scontrarsi un'auto e una moto condotta da un 17enne. È stato proprio il minore a rimanere ferito e a cadere lungo la Tosco Romagnola. Sul posto la polizia municipale dell'Unione dei Comuni e la Pubblica assistenza di Empoli e Montelupo Fiorentino. Una seconda persona è coinvolta è rimasta ferita in modo lieve. Il minore è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Le sue condizioni non sarebbero gravi.