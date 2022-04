Giornata Nazionale del Mare: Acqua dell'Elba presenta la quarta edizione di Seif

Celebrare il mare e il suo valore, proteggendone la biodiversità, la storia e la bellezza, senza dimenticare il suo ruolo a livello sociale ed economico e il suo contributo alla crescita delle culture e delle società. Con questo messaggio, in occasione della Giornata Nazionale del Mare che si celebra l’11 aprile, Acqua dell’Elba presenta la quarta edizione di Seif - Sea Essence International Festival, il primo festival internazionale dedicato alla salvaguardia e valorizzazione del mare e della sua essenza che si terrà all’Isola d’Elba dall’8 al 10 luglio 2022.

Organizzata da Acqua dell’Elba con il patrocinio di Legambiente, Regione Toscana, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Comune di Marciana Marina Università IULM e Accademia di Belle Arti di Brera, la manifestazione avrà come sfondo l’antico borgo marinaro elbano Marciana Marina che, nel cuore dell’Arcipelago Toscano, rappresenta un punto di osservazione privilegiato del mare e delle sue tematiche.

Filo conduttore di Seif 2022 sarà il tema dei “Future landscapes”: il programma dell’evento sarà infatti costruito con attività che avranno come focus il “futuro che immaginiamo” dal punto di vista ambientale, tecnologico e sociale e i “paesaggi”, reali o metaforici, che vorremmo “vedere” nel 2035, data-riferimento del Manifesto di Sostenibilità per l’Isola d’Elba, sottoscritto nel 2021 da 45 tra i più importanti stakeholders elbani.

“Future Landscapes" sarà dunque un viaggio nel futuro alla scoperta di quello che osserveremo e faremo nella quotidianità attraverso i comportamenti e le scelte individuali. Per farlo, la tre giorni prevede attività educative, ludiche, artistiche, scientifiche e divulgative che racconteranno le numerose anime del mare grazie ad un approccio multidisciplinare che mette insieme le voci della storia, dell’economia, delle arti, dell’antropologia, della cultura, della politica, della musica, del cinema, della società, con l’obiettivo finale di sensibilizzare l’opinione pubblica attorno al tema problematiche inerenti la sostenibilità del mare e del suo ecosistema ambientale, economico e sociale.

"Con Seif vogliamo ribadire che la tutela del mare passa prima di tutto dalla valorizzazione della sua bellezza. Vogliamo proteggere il mare facendolo amare da tutti", spiega Fabio Murzi, Presidente di Acqua dell’Elba. "Per questo motivo, il nostro programma spazierà dalla ragione all’emozione, per far pensare e sognare allo stesso tempo".

Fonte: Acqua dell’Elba per Seif - Sea Essence International Festival - Ufficio stampa