Passeggiare sicuri con il gilet ad alta visibilità: il dono agli ospiti della Casa Famiglia di Carmignano

Giubbotti ad alta visibilità per gli ospiti della Casa Famiglia di Humanitas. È quanto ha donato l’Amministrazione Comunale di Carmignano per sensibilizzare sulla sicurezza stradale dei pazienti di stanza a Pietra Nera, zona a ridosso di Santa Cristina a Mezzana, che percorrendo la via provinciale verso il centro molte volte al giorno, col buio rischiando molto.

Per questo, grazie alla premura di molti carmignanesi che avevano più volte segnalato il problema, è stato pensato di munire loro di gilet arancioni con catarifrangenti. "L'unica cosa che il Comune ha potuto fare – spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Federico Migaldi - è stato parlarne con gli operatori e fornire loro questi giacchini. Una donazione simbolica, che si spera servirà, indossandoli, non solo a renderli visibili, ma a ricordare di prestare attenzione alla strada".

"Humanitas lavora per il pieno diritto di cittadinanza e la piena integrazione sociale delle persone che ospita. La comunità di Carmignano e la sua Amministrazione ci hanno sempre accolti con grande cura e sensibilità. Con le pettorine, oggi, facciamo un ulteriore passo avanti sul tema della sicurezza, di tutti. Non uno stigma, ma il pieno e sicuro riconoscimento della libertà di muoversi di ogni persona. Ringraziamo l'Amministrazione, il Sindaco e l'Assessore Migaldi che, anche con questa iniziativa, consolidano il nostro rapporto con Carmignano".

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa