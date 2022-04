Quarto report sullo sport in Toscana, Giani invita i cittadini a partecipare al questionario

Raccogliere opinioni e testimonianze per realizzare il quarto report sullo sport in Toscana. Questo è quanto la Regione Toscana e la società Sport e Salute che si occupa dello sviluppo delle attività sportive in Italia stanno svolgendo per mettere a punto il rapporto annuale sul sistema toscano. In collaborazione con Anci Toscana, Coni Toscana, Cip Toscana e con il supporto tecnico di Lab 2101, la Regione e Sport e Salute hanno infatti avviato un'indagine di approfondimento sullo stato di salute del sistema sportivo.

“Ci rivolgiamo ai cittadini e alle cittadine toscane affinché, rispondendo all’opposito questionario, possano aiutarci a realizzare il quarto rapporto regionale”, afferma il presidente Eugenio Giani, che considera fondamentale l’intervento nel mondo dello sport. “Un approfondito rapporto su questi temi può aiutarci a migliorare le politiche regionali in ambito sociale e sportivo”.

Coloro che intendono partecipare all’elaborazione di questo importante strumento di conoscenza, a partire da dirigenti sportivi, atleti, tecnici, coloro che sono coinvolti a vari livelli nel movimento sportivo, ma anche e soprattutto cittadini e cittadine interessate all’argomento, sono invitati ad esprimere le loro opinioni rispondendo in forma anonima al breve questionario che può essere scaricato cliccando l’apposito collegamento: questo il link.

Fonte: Regione Toscana