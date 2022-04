Arrivate le prime donne ucraine nei consultori: nuovi orari a Pistoia e Montecatini

Diverse donne proveniente dall’Ucraina hanno già potuto usufruire dei servizi offerti dai Consultori dell’area pistoiese e della Valdinievole, diretti dalla dottoressa Paola Delia Marini.

In particolare donne in gravidanza o che hanno partorito da poco, si sono rivolte alle sedi di Pistoia e Montecatini entrando così in contatto con gli specialisti ginecologi e le ostetriche.

Nella provincia pistoiese i consultori dedicati alle donne ucraine sono a Pistoia presso il Centro Donna in piazza San Bartolomeo, 5 con apertura il giovedì dalle 14 alle 15 e il venerdì dalle 14.30 alle 15.30, riferimento "Consultorio Pistoia" consultorio.pistoia@uslcentro.toscana.it; a Montecatini presso il Centro Donna in via San Marco 40 con orario lunedì dalle 12 alle 13, riferimento "consultorio Montecatini" consultorio.montecatini@uslcentro.toscana.it

Si ricorda che la rete dei consultori aziendali, diretta dalla dottoressa Valeria Dubini, dedicata alle donne ucraine è attiva su tutti i territori dell’Azienda USL Toscana centro.

In ogni sede è presente insieme a un medico ginecologo e ad una ostetrica, anche un mediatore linguistico. Tutti gli ambulatori sono ad accesso diretto.

Fonte: Azienda Usl Toscana centro - Ufficio stampa