Difensore Civico, Noferi (M5S): "Ruolo compatibile con Responsabile della Comunicazione?"

Il primo marzo 2022 è stata indetta una selezione pubblica per titoli per il conferimento di un incarico dirigenziale di Responsabile del settore “Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione della Direzione Generale della Giunta Regionale”.

In data 30 marzo, valutati attentamente tutti e 13 i curricula presentati per selezionare il candidato ideale, viene nominato dalla Giunta Regionale, il dott. Sandro Vannini.

Fin qui tutto regolare se non fosse per il fatto che il dott. Vannini dal 2018 ricopre il ruolo di Difensore Civico della Regione Toscana, ruolo che continuerà a ricoprire fino al febbraio 2024, salvo dimissioni.

E’ evidente che, anche senza scomodare la L.R. 27 aprile 2009 n.19 che all’art. 23 specifica che: “L’incarico di Difensore civico è incompatibile con l’esercizio continuativo di qualsivoglia attività di lavoro autonomo o subordinato, di qualsiasi commercio o professione e di qualunque altra funzione politica o amministrativa nonché con cause di esclusione sopravvenuta. Si applicano inoltre le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.”, colui che è stato scelto dal Consiglio regionale toscano per il delicatissimo ruolo di Difensore Civico non possa svolgere contemporaneamente altri incarichi pubblici.

A guardar bene esiste anche una norma approvata tre anni fa dai Presidenti dei Consigli regionali italiani che prevede la possibilità di rinuncia all’incarico, previa comunicazione scritta almeno tre mesi prima.

Non sappiamo se la Regione Toscana abbia ravvisato cause di incompatibilità tra i due ruoli da essa stessa assegnati al Dott. Vannini o se la rinuncia all’incarico sia stata presentata entro i termini previsti, per questo il Movimento 5 Stelle ha presentato oggi un’interrogazione in merito a questo fenomeno di “sliding doors” grazie al quale una persona non fa in tempo a dimettersi o a terminare un incarico che subito gliene viene conferito un altro, e anche per capire se i compensi per le due cariche sono cumulabili.

Silvia Noferi, Consigliera della Regione Toscana Movimento 5 Stelle