Lei Lear, prima nazionale a Castelfiorentino per il Festival d'Arte Comica

Prosegue accompagnato dal gradimento del pubblico, l’ottava edizione del Festival dell’Arte comica che si tiene al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, grazie alla stretta collaborazione fra il teatro castellano e il Teatro C’art, sotto la direzione artistica di André Casaca. “Juliet” ha aperto nei giorni scorsi il cartellone del Festival che Sabato 9 aprile prevede un intenso programma.

Alle ore 19,00, infatti, in Piazza Gramsci davanti al Teatro del Popolo, si terrà lo spettacolo comico surreal “Woow!”, nato da un idea di Andrea Bochicchio. A seguire, alle ore 21.00, in Teatro, ecco “Lei Lear”, una prima nazionale con la regia di André Casaca, Chiara Fenizi e Julieta Marocco.

Immaginiamo che due immarcescibili personaggi shakespeariani fossero condotti, dalla mano di due creatrici contemporanee senza scrupoli, al desolato universo di Samuel Beckett. Cosa potrebbe succedere? Che strana metamorfosi subirebbero i loro nitidi profili, i loro brillanti discorsi, le loro tragedie, il loro destino? Nella sua nuova e indefinita dimora – uno spazio beckettiano – galleggia un’atmosfera comica e crepuscolare, che sfuma qualsiasi pretesa di nobiltà o di eroismo. Questo spazio impregna tutto di un umorismo che corrode le mura dei castelli e ammuffisce i più splendidi vestiti, trasformando le loro gesta in un cantico clownesco e assurdo. Le due donne (i personaggi, non le autrici) hanno trasformato i loro pomposi soliloqui in una specie di dialogo unisonico e mancato; forse hanno accettato che le risposte non siano mai arrivate? Hanno, chissà, portato al limite la massima assoluta della attuale società dell’immunizzazione, cancellando la presenza dell’Altro? Ma che domande difficili! E loro non sono interessate a rispondere, hanno altro da fare. Cosa? Cercano un assassino. Cospirano con il pubblico. Scappano da un temibile Padre e da antichi fantasmi. Insegnano a uccidere il nemico, a capire le strategie del loro enigmatico autore e fanno un bel balletto. Fanno ridere! “Lei Lear” è uno spettacolo cacofonico, un volo ribelle e spiritoso su alcuni elementi della narrativa di Re Lear, dal punto di vista delle sorelle malvage, Goneril e Reagan, all’interno di una cornice beckettiana e clownesca. Un gioco scenico ibrido, contemporaneo – e qui, la loro tragedia, che sommata al tempo è sempre uguale a commedia.

Il Festival si concluderà Sabato 23 aprile alle ore 20,00 in piazza Gramsci con la prima nazionale “Felici per Sempre”, spettacolo creato, diretto e interpretato da Flavia Marco e André Casaca, preludio al grande finale, sempre Sabato 23 aprile alle ore 21.00 con “70 anni”, lo spettacolo che festeggia i 70 anni di Leo Bassi.

Si ricorda che per l’accesso al teatro valgono le normative anti Covid.

FESTIVAL ARTE COMICA

-Sabato 9 aprile ore 19,00 (in Piazza Gramsci) - INGRESSO GRATUITO

WOOW! di e con Andrea Bochicchio e Teresa Bruno

-Sabato 9 aprile ore 21.00

Co- Produzione Muchas Gracias teatro e Teatro C’art

(LEI) LEAR di e con Chiara Fenizi e Julieta Marocco

PREZZI:

Biglietto unico €10 (ridotto soci Coop € 9)

ORARIO BIGLIETTERIA:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Ufficio Stampa