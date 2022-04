Minorenne guida scooter rubato, denunciato

Due minorenni denunciati per ricettazione e uno anche per porto abusivo di arma. È l’esito dell’indagine svolta dalla Polizia Municipale anche grazie all’utilizzo delle telecamere.

Tutto è iniziato sabato quando una pattuglia di agenti motociclisti avevano notato lo scooter per la giovane età di conducente e passeggero. Insospettiti avevo registrato la targa e in effetti dai controlli il mezzo è risultato rubato il giorno precedente. Lunedì pomeriggio lo scooter è stato individuato, grazie alle telecamere, in via Pacini, e le pattuglie del Reparto Sicurezza Stradale intervenute lo hanno trovato parcheggiato. A questo punto è iniziato un monitoraggio del mezzo sia con le telecamere che con gli agenti rimasti nella zona fino all’arrivo di un gruppo di ragazzini. Uno di questi, in possesso delle chiavi, prima ha aperto il bauletto per depositarvi un coltello con la lama di 22 centimetri estratto da sotto i pantaloni, poi è salito in sella allo scooter per allontanarsi con un passeggero. Gli agenti in moto sono quindi intervenuti bloccando il mezzo. I due ragazzini, entrambi minorenni, sono stati accompagnati al Comando di Porta al Prato. Qui sono stati identificati e poi affidati ai genitori rintracciati nel frattempo. I due sono stati denunciati per ricettazione in concorso tra loro e porto abusivo di arma. Le indagini proseguono: da accertamenti è emerso che si tratterebbe di un gruppo di giovanissimi che da qualche tempo frequentano la zona.

La Polizia Municipale sabato sera, nel corso di controlli specifici in piazza Pitti da parte del Reparto Antidegrado, ha fermato e denunciato un 16enne residente in un comune della Provincia: il minorenne, insieme a un coetaneo, nei giorni precedenti aveva rapinato due quindicenni che l’hanno riconosciuto.