Pitti Uomo 102, annunciata l'edizione di giugno

Pitti Uomo 102 è stata annunciata alla Fortezza da Basso a Firenze dal 14 al 17 giugno prossimi.

Work in progress per un'edizione estiva ricca di novità. Pitti Uomo torna indipendente, dal 14 al 17 giugno, e avrà la Fortezza da Basso tutta per sé. Il salone rappresenterà le molteplici sfaccettature della moda maschile contemporanea con un percorso espositivo sempre più ampio e composito, che vede le sezioni passare da tre a quattro, oltre a un nuovo capitolo del progetto speciale dedicato alla moda sostenibile.

Ecco le sezioni speciali

Fantastic Classic_ Tutta l'eleganza maschile che trasmette buon gusto e cultura per un guardaroba impeccabile.

Futuro Maschile_ Un viaggio attraverso le evoluzioni del menswear e del lifestyle contemporaneo.

Dynamic Attitude_ Gli stili urban che si riconnettono al mondo dell'outdoor dello sportswear.

Superstyling_ La ricerca stilistica incontra il gusto individuale e lo proietta in avanti mixando tradizione e sperimentazione.

S|Style Sustainable Style_ Il progetto speciale dedicato ad alcuni dei più interessanti designer e label emergenti di moda sostenibile.