Premio Brunelleschi a Eike Schmidt: Vicopisano omaggia il direttore degli Uffizi

Brunelleschi a Vicopisano culmina con il conferimento del quinto Premio Brunelleschi al Direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, sabato alle 18:00, al Teatro di Via Verdi di Vicopisano.

Direttore dal 2015 del Museo più visitato d'Italia e nella Top Ten Mondiale, le Gallerie degli Uffizi (grazie a lui diventate un unico grande complesso museale che comprende la Galleria degli Uffizi stessa e le sue storiche pertinenze - il Gabinetto Disegni e Stampe e la Biblioteca degli Uffizi - i musei di Palazzo Pitti, il Giardino di Boboli, le Scuderie delle Pagliere e il Corridoio Vasariano) Schmidt è l'uomo che, tra l'altro, ha saputo unire (arricchendolo e registrando visite in continua crescita) un patrimonio artistico raro e stupendo alla crypto arte, conquistando, al contempo, i più giovani, con un biglietto ridotto, ospitando personaggi a loro ben noti e non solo. Le Gallerie degli Uffizi, grazie alla sua creatività e capacità di innovazione, tra storia e futuro, antichità e nuove tecnologie, non sono mai state davvero "chiuse", neanche nei lockdown dovuti alla pandemia, hanno dimostrato resilienza e hanno schiuso la loro bellezza ugualmente, attraverso il progetto Uffizi On Air, grazie al quale Schmidt stesso, i curatori e gli specialisti delle Gallerie sono stati in diretta web su Facebook, permettendo a tutti di "visitare" e scoprire o riscoprire gli infiniti tesori del Museo.

"Ricordiamo infatti - spiega il Sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci - che il Premio, nato nel 2016, è stato sempre attribuito a grandi personalità distintesi nei vari ambiti del sapere, della cultura, dell'arte e della scienza, anche per la loro forte capacità di innovare, proprio come Filippo Brunelleschi, iniziatore del Rinascimento e inventore, tra l'altro della prospettiva lineare. Un breve riepilogo: nel 2016 ad Adalberto Giazotto, padre del progetto Virgo, e al direttore di Ego, Federico Ferrini, per la scoperta e la rilevazione delle onde gravitazionali, a cui è stato poi assegnato il Nobel per la fisica, nel 2017 alla Fondazione Giovanni Michelucci di Fiesole, per i suoi studi su Brunelleschi e per la capacità di raccoglierne la geniale eredità, nel 2018, a Sigismondo d'Asburgo Lorena, Granduca Titolare di Toscana, discendente di una famiglia che ha costruito, in questo caso a San Giovanni alla Vena, capolavori idraulici come La Botte di Alessandro Manetti e le Cateratte Ximeniane di Leonardo Ximenes, fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio e il benessere della comunità, e nel 2019 al TG Leonardo, nelle mani della sua responsabile, la giornalista Silvia Rosa-Brusin, poiché rappresenta un'esperienza unica in Europa che coniuga l'attenzione all'attualità con il rigore della documentazione e dell'approfondimento e la bellezza della storia e dell'arte.

Leggeremo le specifiche ragioni del Premio al Direttore Schmidt, con il quale riprendiamo splendidamente questa importante iniziativa dopo due anni di stop a causa della pandemia - conclude Ferrucci - nella motivazione, subito prima della consegna, sabato 9 aprile. Durante la giornata, tra l'altro, il Direttore visiterà i capolavori brunelleschiani che il nostro territorio si fregia di ospitare e che abbiamo recuperato e restaurato, alcuni recentemente, come la Torre del Soccorso e il Camminamento della Rocca."

Interverranno all'evento, nell'ordine, il Presidente del Consiglio Regionale, Antonio Mazzeo, il Sindaco Ferrucci, "Recuperare bellezza: gli interventi realizzati, in corso e in programma", la Presidente della Società Storica Pisana, la professoressa Gabriella Garzella, "Vicopisano, Gioiello dei Pisani" e il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, "Gli Asburgo Lorena e le loro opere a San Giovanni alla Vena."

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria scrivendo a comunicazione@comune.vicopisano.pi.it (anche per informazioni). Necessari Green pass rafforzato e mascherine FFP2. Per approfondire: QUI.

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio Stampa