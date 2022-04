Premio Innovazione Toscana: esce il primo e-book

È in uscita il primo e-book dedicato alla storia del Premio Innovazione Toscana e delle imprese e start up, che innovando hanno scritto il futuro del territorio. ‘Dietro ogni impresa di successo c’è un progetto per il futuro’, questo il titolo dell’e-book, che riprende il motto del Premio 2021, sarà presentato domani, giovedì 7 aprile, alle 17,30, all’Innovation Center della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che con il Consiglio regionale è co-promotore del Premio Innovazione, in lungarno Soderini, nello start up studio ‘Nana Bianca’, nella cornice dell’ex granaio dei Medici.

Sarà presente il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, con Fabrizio Bernini presidente DIH Toscana-Confindustria Toscana; Alessandro Sordi, co-founder di ‘Nana Bianca’; Silvia Ramondetta, presidente del Comitato promotore del Premio Innovazione Toscana. Presenti anche le imprese partecipanti e vincitrici delle edizioni del Premio a partire dalle 17.

L’e-book ha l’obiettivo di valorizzare le realtà imprenditoriali come esperienze di eccellenza e successo in tema di innovazione, strutturando al contempo un messaggio di promozione dell’iniziativa quale opportunità di crescita e networking per le aziende. Il volume ha il pregio di raccogliere le progettualità vincitrici dell’ultima edizione del Premio del 2021 e quelle delle edizioni precedenti, già a partire dal 2017, anche attraverso le interviste realizzate ai vincitori, oltre che ai giudici, per raccontare l’esperienza diretta dei protagonisti del Premio. Gruppi consolidati, piccole e medie imprese, tantissime giovani startup, molte femminili, che hanno sprigionato un potenziale di sviluppo che potrà crescere, anche con le nuove edizioni del Premio.

Per la partecipazione, sarà necessario esibire la certificazione verde all'ingresso. La partecipazione in presenza è a numero limitato e strettamente su invito.

Sarà possibile possibile seguire l’evento on line registrandosi qui.

Fonte: Ufficio Stampa