Presidio No Inceneritori: raccolti 3mila euro su Produzioni dal Basso

Un piccolo edificio in legno con struttura autoportante, da costruire su 2 ettari di terreno del Parco della Piana, dove dovrebbe sorgere il nuovo aeroporto di Firenze: questo è il progetto della nuova casa per il Presidio No Inceneritori No Aeroporto, realtà che raggruppa comitati, associazioni e singoli cittadini che si battono per tutelare il territorio e la salute di chi abita e lavora nella piana tra Firenze e Pistoia. Un’area attualmente minacciata dai progetti di grandi opere come l’inceneritore di Case Passerini e l’ampliamento dell’aeroporto Vespucci, che avrebbero un impatto negativo - sia in termini di inquinamento che di costi - sulla comunità.

Con l’obiettivo di favorire un maggiore coinvolgimento della cittadinanza nella gestione del territorio - inclusa la scelta delle opere pubbliche da realizzare - il Presidio ha lanciato su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - una raccolta fondi per realizzare una piccola struttura che tuttavia avrà un grande valore aggiunto: la nuova casa per il Presidio, infatti, nonostante le sue ridotte dimensioni (il progetto prevede una metratura di circa 50 mq per 2,90 metri di altezza), sarà un punto di riferimento per tutta la comunità.

All’interno della struttura - accessibile anche ai disabili - si potrà trovare non solo materiale informativo ma anche gli attrezzi per la manutenzione dei terreni in uso comune. Il progetto, inoltre, prevede la creazione di uno spazio esterno complementare destinato a riunioni, assemblee, incontri di approfondimento e di studio, proiezioni di video, momenti conviviali.

La campagna, che riceve anche il sostegno di Etica Sgr e Banca Etica, ha già raccolto in poco tempo oltre 3.000 euro e più di 30 persone hanno scelto di sostenere questo progetto, che si pone come una proposta innovativa per rafforzare il legame tra cittadinanza, territorio e amministrazione comunale, con l’obiettivo di sensibilizzare su temi importanti come la tutela di un’area ricca di biodiversità - quale è la pianura che collega Firenze a Prato e Pistoia - già gravemente segnata dall’inquinamento e che, con la realizzazione delle grandi opere come il nuovo aeroporto, rischia un ulteriore, grave impoverimento.

Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/firenze-si-parco-no-aeroporto-una-nuova-casa-per-il-presidio/

Fonte: Ufficio Stampa Produzioni dal Basso