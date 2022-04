Stadio Empoli, Picchielli (Lega): "Se salta è colpa anche del Comune"

Come Lega riconosciamo che ci sono fattori esterni che hanno influito sull'evolversi della vicenda stadio, ma sicuramente le lungaggini della macchina comunale e la poca concretezza della amministrazione cittadina hanno influenzato la volontà e la possibile rinuncia del presidente Corsi e della società relativamente all'acquisto dello stadio comunale. Come presidente della I Commissione mi sono occupato da vicino della vicenda del "Carlo Castellani", avendo convocato già due commissioni sull'argomento per capire lo sviluppo della situazione. Ho più volte chiesto, anche recentemente, all'Assessore allo Sport Fabrizio Biuzzi a che punto fosse la valutazione della struttura da parte dell'Agenzia dell'Entrate e mi è stato detto che a breve sarebbe dovuta arrivare, ma ancora non se ne sa niente, quindi anche i tempi degli uffici romani sono effettivamente molto, molto lunghi ed è facile capire come un imprenditore sia impaurito da un meccanismo complessivo che va a rilento.

Preoccupa anche il fatto che tutto il masterplan dello sport si basi sui proventi della vendita del campo sportivo e quindi il venir meno di questa, porterebbe a fare saltare tutto: questa riflessione l'avevo già fatta a suo tempo, sia in commissione sia in consiglio comunale, sottolineando come fosse importante non legare tutte le opere di edilizia sportiva alla vendita del "Castellani". Quando arriverà la valutazione dell'Agenzia delle Entrate convocherò in audizione in I Commissione il Sindaco Barnini e l'Assessore Biuzzi per fare nuovamente il punto della situazione, continuando a seguire attentamente tutto il percorso come ho fatto fino ad adesso nell'interesse della nostra città e dei cittadini empolesi.