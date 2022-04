"Un Uovo per l’Ucraina", beneficenza al Centro Commerciale Naturale Lamporecchio

Sabato, alle ore 21,15, in piazza IV Novembre a Lamporecchio, con un evento di beneficenza organizzato nei particolari si realizza l’iniziativa “Un Uovo per l’Ucraina”, organizzata dall’associazione Centro Commerciale Naturale Lamporecchio. Sullo sfondo dei colori della bandiera ucraina offerti dall’amico Paolo Grossi di Music Staff Italia nell'ambito delle sue iniziative “Un urlo di luce per l’Ucraina”, Eleonora Lari, accompagnata dalla voce dei suoi allievi, ci presenterà una serata tra musica ed ospiti di eccezione, uno su tutti il Presidente della Toscana Eugenio Giani.

Oltre agli onori di casa del Sindaco Alessio Torrigiani e del Presidente dell’Associazione CCN Lamporecchio Paolo Nucci, interverranno il Dottor Piero Paolini, direttore della Centrale CROSS di Pistoia e la Dottoressa Sonia Toni, responsabile della Struttura Complessa di Endocrinologia e Diabetologia dell’Ospedale Meyer di Firenze. La loro testimonianza sarà sull’accoglienza di bambini malati, che vengono accolti nel nostro paese e in particolare nella nostra regione per offrirgli una continuità di cure che gli possa garantire un aspettativa di vita che la guerra gli ha portato via. Seguirà il contributo del Presidente di Anpas Toscana Dimitri Bettini, il massimo rappresentante del volontariato delle Pubbliche Assistenze Toscane, che ci parlerà dell’impegno della missione umanitaria che ormai da giorni i volontari della sua virtuosa associazione stanno portando avanti. A conclusione della serata verrà consegnata la Beneficenza alla Presidente dell’Istituto degli Innocenti, la Signora Maria Grazia Giuffrida, che è stata raccolta con la lotteria di cento Uova di Pasqua azzurri e gialli.

“Siamo orgogliosi dell’obiettivo che abbiamo raggiunto con questa iniziativa raccogliendo una somma importante - commenta Paolo Nucci, presidente dell’associazione commercianti - e onorati di donarla all'Istituto degli Innocenti di Firenze, che da oltre 600 anni è dalla parte dei bambini come in questo drammatico momento. E’ stata un’iniziativa che ha accolto l’assenso dell’Amministrazione Comunale attraverso la concessione del Patrocinio ed è stata subito condivisa da molte attività commerciali, potrei dire da quasi tutte, che sono state le vere protagonistei di questo gesto perché senza il loro contributo non si sarebbe potuto realizzare. Nel tendere una mano ai bambini non poteva mancare la partecipazione dell’Istituto Comprensivo “F.Berni” di Lamporecchio che, oltre che aver partecipato alla lotteria con il Comitato dei Genitori,i ragazzi sranno presenti alla serata di sabato.

Colgo l’occasione - continua - per esprimere un sentito ringraziamento a tutti, ai miei colleghi, all’amministrazione comunale e ai nostri graditi ospiti che hanno accolto subito il nostro invito. Una iniziativa di cui la nostra associazione va fiera che viene ancora maggiormente impreziosita dalla presenza del Presidente Giani. Concludo invitando tutti i miei concittadini lamporecchiani ed oltre ad essere presenti sabato sera per un grande abbraccio virtuale al popolo ucraino che ha subito una guerra che mai avremmo creduto di dover rivedere”.

Fonte: Ufficio Stampa