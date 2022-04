Banco Alimentare della Toscana, sabato 9 un'occasione per scambiarsi gli auguri di Pasqua

Un’occasione per scambiarsi gli auguri di Pasqua e magari scoprire una nuova realtà. Sabato 9 aprile infatti il Banco Alimentare della Toscana aspetta nella sede fiorentina tutti gli amici per farsi gli auguri ma anche per tornare a guardarsi insieme negli occhi dopo anni così complicati. Sarà insomma l’occasione per ricordare a tutti che il Banco è un mondo, una famiglia di persone che si sono scelte per condividere un impegno quotidiano. Un impegno ancora più pressante in questi giorni che richiedono una attenzione specifica per tutte quelle strutture convenzionate con il Banco che stanno ospitando famiglie arrivate dall'Ucraina.

La giornata prenderà il via alle 10.00 con la Santa Messa officiata dal Cardinal Ernst Simoni, una figura straordinaria non solo per il ruolo ecclesiastico ma anche e soprattutto per l’esempio di forza, tenacia e fede che la sua vita rappresenta come anche Papa Francesco ha voluto ricordarci negli anni scorsi incontrando il prelato albanese.

Al termine della Messa sarà direttamente il presidente nazionale Giovanni Bruno ad inaugurare il nuovo allestimento della mostra fotografica che ripercorre i 30 anni del Banco Alimentare della Toscana, mostra che tante emozioni ha regalato e che continua a regalare.