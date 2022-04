Emergenza Ucraina, la Misericordia di Limite sull’Arno a Rzegzow

La Misericordia di Limite 1889, nell’ambito dell’emergenza Ucraina, partecipa alla missione in soccorso dei profughi al confine tra Polonia e Ucraina, nella città di Rzegzow. Due volontari limitesi, Pietro Pucci e Rosario Cascone sono stati attivati attraverso il protocollo Disevac (Disability Evacuation), un servizio specializzato per i pazienti fragili, coordinato dalla Sala situazione Misericordie della Confederazione Nazionale delle Misericordie di Italia. La missione ai confini ucraini è iniziata domenica 3 aprile, i volontari si tratterranno per una settimana, fino a domenica 10 aprile giorno del loro rientro e, insieme agli altri volontari presenti,hanno il compito di coordinare e trasportare i pazienti fragili dalla frontiera al centro di prima accoglienza e successivamente all’aeroporto dove i profughi verranno trasferiti nelle varie città europee. Il servizio Disevac delle Misericordie è il primo in Italia pensato per evacuare in maniera protetta ed assistita soggetti deambulanti fragili, non deambulanti con sedia a rotelle e allettati in barella. Nella stessa cittadina di Rzegzow sono arrivati anche i beni di prima necessità raccolti in queste settimane grazie alle donazioni dei cittadini di Capraia e Limite nei vari “punti di raccolta” gestitidalle associazioni del territorio in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Fonte: Venerabile confraternita della Misericordia di Limite sull'Arno