Exprivia entra nella famiglia Adiancent, Balance e Var Group

Urbanforce, società consortile dedicata alla digitalizzazione della PA attraverso la piattaforma Salesforce, espande il proprio raggio d’azione anche al settore Healthcare e Lifescience e dà il benvenuto a Exprivia, gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology. Con competenze consolidate e lunga esperienza in numerosi settori di mercato, Exprivia sviluppa soluzioni per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e della Sanità, contribuendo allo snellimento della burocrazia e agevolando cittadini e personale sanitario.

Exprivia si aggiunge a Adiacent, Balance e Var Group potenziando le competenze del consorzio e migliorando non solo l’esperienza degli utenti che si interfacciano con le amministrazioni centrali e locali, ma anche di tutti coloro che entrano in contatto con le strutture sanitarie.

Passando dalla prenotazione di una visita medica alla consultazione di un referto, Urbanforce possiede oggi tutte le competenze e gli strumenti per digitalizzare e semplificare i processi che caratterizzano il percorso del paziente. La tecnologia Exprivia concilia l'ottimizzazione della spesa con la qualità dei servizi attraverso una molteplicità di canali di comunicazione rapidi ed efficaci che avvicinano il cittadino all'ente pubblico: dalla gestione dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) attraverso smartphone, tablet e dispositivi avanzati di telemonitoraggio, fino a soluzioni gestionali che vanno dall’ambito radiodiagnostico alla cura di malattie neurodegenerative, contribuendo allo sviluppo di una sanità digitalizzata.

Le competenze riunite in Urbanforce sono esaltate da Salesforce, la piattaforma per la gestione delle relazioni con i cittadini che consente alle Pubbliche Amministrazioni di avere una visione globale delle loro interazioni. Questo approccio olistico aiuta i dipendenti della PA ad attivare servizi al cittadino sempre più utili ed efficaci.

“Oggi il paziente che si approccia alla struttura sanitaria – dichiara Paola Castellacci, Presidente Urbanforce e CEO di Adiacent - esige risposte chiare, esaustive e veloci e soltanto con gli strumenti digitali più evoluti è possibile farlo. Grazie all’ingresso di Exprivia e alla partnership con Salesforce, Urbanforce accresce le proprie competenze e diventa un vero e proprio punto di riferimento per le strutture sanitarie che vogliono digitalizzare i propri servizi e processi”.

Arturo Possidente, Sales Manager Public Sector & Healthcare Exprivia e nuovo membro del Consiglio di Amministrazione di Urbanforce afferma “Exprivia è un gruppo che da sempre guarda alle nuove opportunità offerte dall’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale, non solo dei propri clienti ma dell’intero sistema Paese. La congiunzione tra strutture sanitarie e territorio, il potenziamento dell’assistenza domiciliare e lo sviluppo di nuovi servizi di cura primaria, è nello specifico uno degli obiettivi perseguiti. Entrare a far parte di Urbanforce e collaborare con Var Group e Balance significa migliorare lo sviluppo digitale del servizio pubblico, e dei servizi sanitari in particolare, per rispondere alle reali esigenze del cittadino

Fonte: Ufficio stampa