Gp del Mugello, si torna a tifare anche sul prato

Dopo l’annuncio dell’inizio della prevendita dei biglietti tribuna per il Gran Premio d’Italia Oakley MotoGP (domenica 29 maggio) e grazie ai recenti adeguamenti normativi, l’Autodromo Internazionale del Mugello apre le vendite dei biglietti per l’accesso al prato. Una splendida notizia che aspettavano da tempo tutti gli appassionati perché la casa del GP d’Italia non è soltanto sinonimo di curve mozzafiato e gare spettacolari, ma anche il luogo simbolo della più amata e colorata festa delle due ruote. Uno spettacolo nello spettacolo che si protrae, senza interruzioni, tutto il fine settimana di gara.

All’insegna dello slogan “Al Mugello non si dorme”, da oggi sul circuito ticketone sarà possibile acquistare l’ABBONAMENTO PRATO valido 3 e 2 giorni, per vivere da protagonista la festa in pista e sulle colline toscane, il circolare PRATO per la giornata di domenica, oltre ai posti TRIBUNA Poltronissima Pit Lane, Silver Pit Lane, Silver Biondetti, Centrale Bronze, Poggiosecco, Materassi, Tribuna 58. (Qui tutti i prezzi)

Come da tradizione, la prevendita degli abbonamenti di 3 e 2 giorni vedrà anche la possibilità dell’acquisto dei TAGLIANDI CAMPER.

“Dopo due anni difficili, il Mugello torna finalmente ad aprire le porte al pubblico, grande protagonista insieme ai piloti in pista di uno show che tutto il mondo ci invidia”, ha commentato Paolo Poli, AD dell’Autodromo Internazionale del Mugello. “Sono veramente entusiasta che oltre alle tribune ci sia la possibilità di aprire il prato ai tifosi per creare quel colpo d’occhio di colore e passione che è diventato un segno distintivo e simbolo del Mugello. Il calore dei tifosi che assiepano le colline e le tribune del Mugello anche quest’anno sarà una motivazione in più a far bene per i campioni in pista. Il divertimento è assicurato anche grazie allo straordinario successo che stanno riscuotendo i piloti e le Case Italiane Aprilia e Ducati”.

Da sempre una grande festa anche per i giovani e le famiglie; sono previsti sconti particolari dedicati alle donne, ai giovani e ai giovanissimi. Fino al 17/4/22, la prevendita prevede sconti del 10% sul prezzo finale.

Continua la prevendita anche per le VIP HOSPITALITY TERRAZZA GOLD E TERRAZZA PLATINUM.

Esclusive, panoramiche, le VIP HOSPITALITY GOLD E PLATINUM situate nella terrazza sopra la tribuna Centrale, vantano la visuale più esclusiva del tracciato del Mugello: dalla pit-lane e la griglia di partenza, alla prima curva la staccata mozzafiato della San Donato e poi via sui saliscendi toscani. La terrazza permette di seguire la corsa in diretta su gran parte delle curve oltre ai monitor e il maxischermo dedicato.

Una curiosità - Il Mugiallo

Il legame tra Valentino Rossi e il Mugello è talmente forte da risalire addirittura a quando Rossi ancora non correva. Con la passione per i motori nelle vene, a 14 anni il Dottore è come tutti i grandi appassionati a seguire l’azione in pista alla Casanova – Savelli. Accampato con una tendina in plastica gialla, sarà proprio in occasione del Motomondiale al Mugello che Vale si unisce al gruppo dei più grandi. In quell’occasione infatti, Vale conoscerà Alberto “Albi” Tebaldi, che aveva 24 anni, il futuro amico di una vita e oggi presidente della VR46. Allora come oggi nessuno può mancare ad una tre giorni di corse, cori, motori e rock and roll.

www.mugellocircuit.com

https://mugellocircuit.com/it/gran-premio/prezzo-biglietti