Issho Asian Fusion Restaurant, il taglio del nastro a Sovigliana

Apertura ufficiale oggi per Issho Asian Fusion Restaurant, il nuovo ristorante in viale Palmiro Togliatti a Sovigliana di Vinci.

Presenti all'inaugurazione lo staff e il titolare Weiwu Yang, il sindaco e la vicesindaca di Vinci rispettivamente Giuseppe Torchia e Sara Iallorenzi e il maresciallo della stazione dei carabinieri di Vinci Mario Forziati.

Una forbice per ciascuno dei presenti ha tagliato il nastro, mentre dal cielo scendevano i cordianoli colorati 'sparati' dallo staff del ristorante, per festeggiare il debutto. Qui il dettaglio del nuovo locale

Il video dell'inaugurazione

Da oggi è dunque possibile pranzare e cenare da Issho, scegliendo dal menù con la formula 'all you can eat'. "Proponiamo un menù nuovo nella zona, si possono trovare tante cose diverse tra loro della cucina giapponese, cinese e thailandese - spiega Yang, mentre alla domanda 'Consiglieresti un piatto in particolare?' risponde - tutto è da provare piano piano, poi deciderete il vostro preferito".

Il locale su due piani, punta anche a sfruttare nella bella stagione il tetto, con una terrazza circondata dal verde delle piante, dove poter fare aperitivi e cenare sotto le stelle.

"L'apertura di una nuova attività imprenditoriale ha sicuramente ricadute positive su tutto il territorio - ha dichiarato il sindaco Giuseppe Torchia - crea opportunità di lavoro e aiuta a far crescere anche tutte le attività commerciali circostanti. Non può che essere una buona notizia per la città di Vinci".

"Vi aspettiamo a pranzo e a cena" conclude lo staff di Issho, aperto dal lunedì alla domenica, dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23.30. Per informazioni sito web , telefono 0571 522202 / 329 5658589