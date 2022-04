Lotta alla processionaria, i privati a Empoli devono controllare le piante

La lotta alla processionaria passa anche dall’azione di controllo dei privati cittadini, che possiedono piante nelle loro proprietà, soggette all’attacco degli infestanti, in particolare pini, cedro e larice.

Viste le numerose segnalazioni inerenti la presenza di processionaria in varie zone del territorio comunale di proprietà privata, da oggi, giovedì 7 aprile 2022, entra in vigore una ordinanza che obbliga i soggetti privati a esercitare entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa, tutte le opportune verifiche ed ispezioni e nel caso in cui si riscontrasse la presenza dei nidi, intervenire autonomamente, rivolgendosi a ditte specializzate, per effettuare la necessaria lotta alla processionaria e preservare la salute pubblica.

«Questa ordinanza è necessaria e importante perché anche i privati siano coinvolti nella lotta alla processionaria, controllando nelle proprie aree verdi, le piante che hanno soprattutto quelle a rischio. Sono azioni di intervento che preservano la salute pubblica», ha dichiarato l’assessore Massimo Marconcini.

La lotta contro la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa (Den. et Schiff) è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana, nelle aree in cui la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e possa costituire un rischio serio per la salute delle persone o degli animali di affezione.

Gli interventi sugli alberi in carico all’amministrazione comunale sono attualmente effettuati dalla Società Blitz che si occupa del servizio di disinfestazione e derattizzazione su tutto il territorio comunale ma per non vanificare queste azioni, è necessario che i cittadini proprietari di piante di pinus pinea, pinus nigra, pinus sylvestris, pinus pinaster, cedri e conifere effettuino tempestivamente tutti i controlli e provvedano agli interventi del caso.

Al fine di garantire l'efficacia della lotta contro la processionaria, occorre procedere altresì ad una seconda fase contro le larve neonate attraverso una lotta biologica da effettuarsi nel periodo settembre – ottobre, in funzione degli andamenti climatici. Tale intervento dovrà essere eseguito da ditte specializzate con utilizzo di idonei prodotti a bassissima tossicità e lunga azione residuale.

Inoltre, a richiesta degli organi di controllo, dovrà essere esibita la documentazione rilasciata dalle ditte specializzate inerente i trattamenti effettuati.

Il Comando della Polizia Municipale è incaricato di provvedere a verifiche e assumere eventuali iniziative previste in caso di inadempienza.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa