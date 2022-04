Verso il Palio di Fucecchio: Corse di Primavera, si ricomincia

Si avvicina a grandi passi l'appuntamento con il Palio di Fucecchio che quest'anno, dopo lo stop del 2020 e la disputa autunnale del 2021, tornerà a disputarsi come da tradizione la penultima domenica di maggio. E la febbre da Palio è già iniziata a salire a Fucecchio.

Ma prima del grande evento c'è ancora da disputare un'ultima tappa ufficiale di avvicinamento, la seconda sessione delle Corse di Primavera. Cavalli e fantini saranno nella Buca del Palio sabato 30 aprile e stavolta, a differenza della prima sessione, ci sarà anche il pubblico viste il recente allentamento delle disposizioni anti Covid introdotto dal Governo.

E proprio in vista delle Corse di Primavera a partire dalle ore 14 di oggi sul sito www.paliodifucecchio.it sono aperte le iscrizioni per fantini e cavalli. C'è grande attesa tra gli appassionati per vedere all'opera quelli che potrebbero essere i protagonisti domenica 22 maggio quando in palio ci sarà il Cencio della 41esima edizione dell'evento più atteso a Fucecchio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa