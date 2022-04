Scuola di Musica di Fiesole, Claudio Martini nominato sovrintendente

L’ex presidente della Regione Toscana Claudio Martini è stato nominato sovrintendente per il triennio 2022-2025 dal consiglio di amministrazione della Scuola di Musica di Fiesole. "Martini, uomo di grande cultura musicale e da sempre animato da passione vera per la musica, saprà svolgere questo compito con grande determinazione e competenza" ha commentato Dario Nardella, augurando buon lavoro al neo sovrintendente.

Anche il presidente della Regione Eugenio Giani ha fatto gli auguri a Claudio Martini. "Una scelta che ha visto partecipe anche la Regione e che è stata fatta all'unanimità. Una scelta che mi ha fatto davvero molto piacere, perché Claudio è un uomo di musica e anche come presidente della Regione ha saputo fare della Toscana un punto di riferimento importante per iniziative ed eventi in campo musicale. Oggi, grazie al suo amore e alle sue competenze musicali unite alla sua grande esperienza di amministratore, potrà fare grandi cose e saprà dare ulteriore slancio a questa istituzione di livello e prestigio internazionale, creata e resa grande da Piero Farulli".