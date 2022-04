"Per l'Ucraina, per la pace", pranzo solidale a Fornacette

Domenica 10 aprile alle ore 13, presso il Parco della Fornace in piazza Kolbe, le associazioni di Fornacette, con il patrocinio del Comune di Calcinaia hanno organizzato "Per l’Ucraina, per la Pace", un pranzo di raccolta fondi a sostegno dei profughi ucraini. La quota individuale è di 15€.

L’evento si inserisce nel quadro delle tante iniziative messe in campo dalle associazioni del territorio in aiuto della popolazione ucraina.

Le associazioni aderenti: 56012 W le Fornacette, Aiuta Molunga, Anpi, Arci Giochi in Circolo, Associazione Commercianti, Associazione Fotografica, Associazione Francesco Petroni, Associazione Manolo Baggiani Amici del Velodromo, Auser, Avis, Casa del Popolo, Circolo Operaio Arci, Circolo Scherma Arno, Club Tennis, Comitato 25 Aprile, Demetra, FC Casarosa, Insieme per Sognare, Misericordia, Polisportiva Casarosa, Pubblica Assistenza, Spi-Cgil.

Fonte: Casa del Popolo di Fornacette