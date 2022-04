E’ ufficiale il recupero della gara tra Fides Montevarchi e Abc Solettificio Manetti, in programma mercoledì 6 aprile ma non disputata causa inagibilità del campo da gioco.

La gara, valida come recupero della prima giornata di ritorno rinviata causa Covid, su accordo tra le due società sarà recuperata giovedì prossimo 14 aprile alle ore 21.