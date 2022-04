Volete davvero questa Empoli? Gazebo di Fratelli d'Italia in centro

"Volete davvero questa Empoli?". Con questo slogan Fratelli d’Italia Empoli comunica che, sabato 9 Aprile 2022 dalle 10 alle 13, sarà organizzato un gazebo in centro ad Empoli, di fronte al bar Gaggioli e Vezzosi.

Sarà l’occasione per potersi tesserare a Fratelli d’Italia per l’anno 2022; inoltre i consiglieri comunali e tutto il Coordinamento locale saranno a disposizione dei cittadini, per spiegare l’attività politica svolta in questi due anni e mezzo di consigliatura, e far presente le molteplici inefficienze dell’Amministrazione Comunale, tra tutte la vergognosa chiusura della piscina comunale.

Per questo motivo la sede di via XX Settembre 6, sabato mattina resterà chiusa.