Al via il Gran Premio "Città di Pontedera", presente la nazionale ucraina

Va in scena domani, 9 aprile, il sesto Gran Premio "Città di Pontedera", gara ciclistica nazionale per Elite e Under 23. Il percorso, di 166 chilometri con passaggi in pianura e in quota, prevede partenza e arrivo in via De Gasperi. Il via avverrà alle 12.50, successivamente i concorrenti usciranno dalla città per dirigersi, per un primo circuito, nei comuni di Casciana Terme - Lari e Palaia, con un breve passaggio anche da Capannoli. Le zone interessate dal transito dei ciclisti sono, tra le altre, quelle di Lavaiano, Perignano, Lari, San Ruffino, Santo Pietro Belvedere, Forcoli, La Montacchita.

Successivamente il gruppo farà ritorno verso Pontedera, passando per La Rotta e inanellando quattro giri su un percorso ( tutti i dettagli sono negli allegati ) che farà base sempre su via De Gasperi ma che riporterà ancora una volta i corridori verso la zona di Palaia, passando per il Romito. L'arrivo è previsto intorno alle 17.

Sarà un'edizione di lusso, che ha raccolto 176 atleti in rappresentanza di 31 squadre e, tra le formazioni al via, ci sarà anche la nazionale ucraina. Un gesto importante e fortemente voluto dall'organizzazione, con gli atleti ucraini che sono stati accompagnati in Italia, dopo un viaggio dal confine polacco, grazie all'encomiabile impegno di alcuni dirigenti di società ciclistiche bergamasche. Saranno sei i corridori ucraini alla partenza: Pavlo Kobzar, Yevhenii Kriachko, Andrii Movchan, Andrii Nizelskyi, Oleksandr Smetaniuk, Serhii Sidor.

Proprio la nazionale ucraina sarà protagonista di una "Partenza ufficiosa", con tutta la squadra schierata davanti al gruppo durante il trasferimento dagli impianti sportivi della Bellaria, luogo del ritrovo, fino al via ufficiale di via De Gasperi. E proprio alla Bellaria ci sarà un altro momento importante. Il "Grande cuore di Pontedera" continua a battere per l'Ucraina e quattro società ciclistiche del territorio ( Gs Galimberti, La Borra Bike, Gruppo ciclistico La Rotta e Una Bici per Tutti ) consegneranno nelle mani degli atleti una somma, raccolta in questi giorni, destinata a beni di prima necessità.

Tra gli ospiti previsti a Pontedera, nella giornata di domani, assieme a importanti dirigenti federali, anche un giudice di gara internazionale, sempre di nazionalità ucraina. La gara ciclistica è organizzata dalla unione sportiva Juventus Lari ( sponsorizzata da Ecofor Service ), ha il supporto di importanti realtà locali ed è patrocinata dalla Amministrazioni locali. Il via alla gara sarà dato dal sindaco del comune di Pontedera Matteo Franconi.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa