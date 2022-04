Asfaltature in corso in via Vecchia Romana ad Altopascio

Nuova tranche di asfaltature ad Altopascio. Sono attualmente in corso i lavori in via Vecchia Romana. Qui, l’amministrazione D’Ambrosio aveva già proceduto con l’installazione dell’illuminazione pubblica, andando a rispondere a una necessità che da anni i cittadini avevano evidenziato. Proprio in questi giorni, è partito il cantiere per la messa in sicurezza dei punti più critici della strada con un investimento di oltre 40 mila euro. L’operazione sarà poi completata con la spesa di ulteriori 30 mila euro, che serviranno all’amministrazione per restituire ai cittadini una strada asfaltata nella sua interezza.

"Procediamo spediti - commenta l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Mastromei - con la riqualificazione di tutto il territorio. L’obiettivo è di restituire ai cittadini e alle frazioni strade sicure e belle attraverso una pianificazione attenta dei lavori. Puntiamo a intervenire con rapidità, anche per contenere il più possibile i disagi alla viabilità. Avanti così, dunque, con concretezza, precisione e attenzione a centro e frazioni".

Nelle prossime settimane si procederà anche con l’asfaltatura di via della Repubblica a Spianate (60mila euro), mentre si sono già conclusi gli interventi per la posa del nuovo asfalto in via di Montecarlo a Marginone. Anche qui la spesa è stata di 60mila euro.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa