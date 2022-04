Calcio Storico Fiorentino: Colori e Bandierai allo stadio Lodigiani in ricordo di Leonardo Scarpellini

“Anche il Calcio Storico vuole onorare la memoria di Leonardo Scarpellini, grande spugnaiolo in innumerevoli tornei, che è scomparso lo scorso febbraio lasciando un grande vuoto in così tante persone. Per questo domani, sabato 9 aprile, allo stadio Mario Lodigiani – Impianto Padovani nel viale Pasquale Paoli, ci saranno anche i Bandierai degli Uffizi e i rappresentanti dei Colori ad aprire il triangolare di rugby per beneficienza organizzato per ricordare Leonardo”. Così il presidente del Calcio Storico Fiorentino, Michele Pierguidi, commentando la partecipazione del mondo delle Tradizioni fiorentine all'evento di sabato.

L’iniziativa è un triangolare amichevole di rugby che vedrà al campo Mario Lodigiani affrontarsi le squadre “old” di Firenze 1931, Florentia ARF, Valdisieve Rugby, società legate al ricordo di Scarpellini, grande appassionato e giocatore di rugby, e dove ha ricoperto vari ruoli. Accanto loro tante persone che lo hanno conosciuto nei suoi tanti impegni come Vigile del Fuoco, confratello della Misericordia e spugnaiolo.

Ad aprire la manifestazione, alle 16, saranno i bikers del gruppo Red Knights, insieme alle rappresentanze dei Vigili del Fuoco, della Misericordia di Firenze e dei Colori del Calcio storico Fiorentino, che saranno schierati in divisa in interno campo per osservare un minuto di silenzio, far suonare le sirene ed assistere all’esibizione dei Bandierai del Corteo della Repubblica Fiorentina.

Dopo la partita il “terzo tempo” sarà una cena aperta a tutti per raccogliere fondi a favore del Collettivo Brancaleone, un’iniziativa della Polisportiva Sieci per la diffusione della pratica del rugby integrato”.

L’ingresso alla partita commemorativa è libero e verrà comunque messo a disposizione uno spazio per una raccolta per offerte libere.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa