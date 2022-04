Cavalcaferrovia San Miniato, stop al cantiere fino al 2 maggio

Dal 10 aprile al 2 maggio il cantiere della Provincia di Pisa per i lavori di messa in sicurezza del cavalcaferrovia lungo la S.R.T. 436 “Francesca” al km. 24+760, nel territorio di San Miniato, si ferma per far defluire nel miglior modo possibile il traffico viario in concomitanza di importanti flussi turistici che saranno presenti a livello locale durante il periodo della Pasqua.

"Priorità della Provincia di Pisa è garantire una sempre maggiore sicurezza della viabilità provinciale, e accanto a questo è distintivo della nostra amministrazione provinciale l'operazione di proficuo e costante confronto con le associazioni di categoria affinché i disagi dovuti alle lavorazioni necessarie, laddove possibile, siano ridotti al minimo per i cittadini e le comunità", afferma il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori.

Tutto secondo cronoprogramma dunque, con i lavori che procedono spediti e nel rispetto dei tempi, senza creare particolari criticità per il traffico quotidiano. "Il cantiere è piccolo e mobile, grazie al senso unico alternato h24, regolato da impianto semaforico, non si stanno verificando particolari difficoltà - dichiara il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. La pausa per le vacanze pasquali era stata prevista preliminarmente, al tavolo con le associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Cna e Assotir), quando, insieme alla Provincia, abbiamo illustrato l’iter degli interventi.

I lavori intanto proseguono e, anche se slitteranno di circa 3 settimane, non ci saranno slittamenti nella conclusione del cantiere, grazie all’impegno della ditta incaricata che sta cercando di ridurre il più possibile i tempi degli interventi lavorando anche il sabato - e conclude -. Si tratta di lavori importanti che servono a garantire la maggiore sicurezza di un’infrastruttura fondamentale per il nostro territorio, che interessa l’uscita della Fi-Pi-Li di San Miniato Basso, oltre al collegamento con Fucecchio e la Valdinievole, sulla quale l'attenzione delle istituzioni resta molto alta".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa