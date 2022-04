Clinica mobile Cso, riparte il progetto per la salute degli occhi

CSO Italia riaccende i motori della sua unità mobile, pronta a collaborare con i comuni toscani nel progetto "Clinica Mobile CSO – per la salute dei tuoi occhi” finalizzato alla prevenzione della salute della vista. Fondata nel 1967 a Scandicci, CSO è azienda al 100% italiana, nota a livello mondiale nel settore della costruzione di strumenti oftalmici impiegati nella diagnostica oculare. Già molti anni fa i fondatori dell’azienda, Sergio Mura e Giuseppe Matteuzzi, hanno lanciato questo progetto utile e innovativo per i cittadini: una unità mobile itinerante che offrisse gratuitamente un esame della vista. Con l’emergenza sanitaria l’attività è stata forzatamente sospesa; soltanto nei mesi estivi del 2021 l’iniziativa è stata effettuata in alcuni Comuni con l’osservazione delle regole anti-Covid. Lo scenario odierno permette finalmente di riproporre l’attività, comunque e sempre nel rispetto delle regole sanitarie.

"La nostra azienda crede molto in questo progetto, voluto dai fondatori – afferma Viola Mura, terza figlia di Sergio Mura e responsabile della comunicazione dell’azienda – per la sua finalità, ma anche per dare un segnale di vicinanza al territorio. Nella nostra esperienza vediamo che i cittadini apprezzano moltissimo la possibilità di fare una visita oculistica senza doversi muovere, pensiamo ad esempio ai piccoli comuni distanti dai capoluoghi di provincia; vedere che il proprio Comune si interessa della loro salute è un messaggio molto positivo".

L’unità mobile di CSO è dotata di strumentazione ad alta tecnologia; le persone vengono visitate da un medico oculista messo a disposizione dal Comune e possono qui effettuare screening di ultima generazione in grado di diagnosticare con precisione diverse tipi di patologie o difetti refrattivi. CSO collabora con le Amministrazioni Pubbliche nella realizzazione di giornate di prevenzione ideate e promosse da Comuni e Regioni e di concerto al calendario previsto dal Ministero della Salute, ma anche in occasione di eventi organizzati da Enti Privati e Associazioni in tutta la nostra regione.

Nei weekend del prossimo mese di maggio alcuni Lions Club si sono attivati per la giornata di Unità

Mobile in altrettanti Comuni, rispettivamente:

- Lions Club Mugello presso Comune di Borgo San Lorenzo

- Lions Club Le Signe presso Comuni di Tavarnelle e Pisa

- Lions Club Abetone presso Comune di San Marcello Pistoiese

- Lions Club San Sepolcro presso Comune di San Sepolcro

- Lions Club Pescia presso Comune di Pescia

Scatti fotografici e video delle esperienze già effettuate sono disponibili a questo link.

"Le giornate di prevenzione sono frutto di una partnership pubblico-privato – riprende Viola Mura

- in cui azienda e Comune lavorano insieme per raggiungere uno scopo. CSO mette a disposizione

l’unità mobile, l’attrezzatura, il personale tecnico, mentre Il Comune identifica un medico oculista

per le visite, mette a disposizione l’area per ospitare il veicolo e fornisce l’energia elettrica per il

funzionamento dello stesso. Speriamo che da ora a fine anno la nostra unità mobile sia sempre in

giro per la Toscana".

I Comuni interessati a effettuare la giornata di prevenzione della salute della vista possono

mettersi in contatto con l’ufficio stampa CSO.

Fonte: Ufficio Stampa