Esame Olimpia Legnaia per l'Abc Solettificio Manetti

Il cerchio inizia a stringersi e il conto alla rovescia è ormai iniziato. Con le ultime tre gare ad attenderla, l’Abc Solettificio Manetti si prepara alla volata finale che deciderà la posizione con la quale i gialloblu si presenteranno alla lotteria playoff. Sei punti decisivi, a partire da quelli messi in palio dal match che domenica alle ore 18.30 vedrà i ragazzi di Paolo Betti far visita all’Olimpia Legnaia (arbitri Landi di Pontedera, Posarelli di Grosseto).

Una partita che si presenta come uno snodo cruciale per entrambe le formazioni, accomunate dal comune obiettivo di centrare il miglior piazzamento possibile in griglia playoff. L’Abc, reduce dalle due ottime prestazioni contro le prime della classe, sarà chiamata a confermare le buone indicazioni emerse al PalaBetti anche al PalaFilarete di Firenze, dove ad attenderla troverà una delle indiscusse protagoniste di questo campionato. L’Olimpia di coach Riccardo Zanardo, che proprio come i gialloblu ha ormai centrato l’obiettivo playoff, ha condotto una stagione in pianta stabile nella zona d’onore della classifica e rappresenta da sempre un avversario ostico da affrontare, soprattutto in casa propria. Gara da ex, inoltre, per Andrea Scali e Stefano Trillò, che torneranno nel PalaFilarete che li ha visti protagonisti nelle passate stagioni.

Fonte: Abc Castelfiorentino