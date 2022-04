Fdi: "Tagli previsti per il trasporto su bus, colpo mortale al tpl"

In gergo si chiama rimodulazione, di fatto vuol dire taglio alle corse ed ai servizi prestati. Secondo notizie che emergono, ci sono febbrili riunioni in corso tra Regione Toscana, comuni del circondario, città metropolitana, per giungere a ridefinire i servizi prestati dalle corse di autolinee; autolinee che poi seguirà gli indirizzi forniti dagli enti.

Sicuramente l'Empolese-Valdelsa seguirà la sorte di quanto accaduto a Massa Carrara e nel grossetano, cioè un consistente taglio di km percorsi dai pullman di linea in regione.

La situazione è gravissima e ci aspettiamo, o almeno speriamo che i rappresentanti dei comuni e della città metropolitana battano con forza i pugni sul tavolo contro questa ipotesi scellerata di tagli, che verrebe tradotta in pratica entro il 10 giugno.

E così, in un momento nel quale sarebbe fondamentale incentivare il trasporto pubblico, anche in virtù dei costi altissimi dei carburanti per gli automobilisti, la Regione Toscana prende decisioni antistoriche e che vanno ad aggravare i problemi di carattere generale già presenti sul territorio.

Abbiamo attenzionato i nostri rappresentanti di Fratelli d'italia in consiglio regionale, che sicuramente agiranno con forza a tutela dei cittadini contro scelte, della Regione che, anche stavolta, ricadono sulla pelle dei cittadini. GIà adesso muoversi rappresenta un'odissea, ed alcune tratte hanno pochissime corse attive; tagli consistenti, come quelli in previsione, al numero di km del servizio pullman prestato, rappresenterebbero un vero colpo di grazia per la mobilità del territorio.

Federico Pavese, responsabile Fratelli d'Italia zona Empolese

Giampaolo Giannelli, responsabile provinciale dipartimento trasporti Fratelli d'Italia