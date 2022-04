Hackerano profili social per pubblicizzare siti-truffa: la polizia postale mette in guardia gli utenti

Hackerano i profili social e li usano per pubblicizzare investimenti truffa, attraverso post o storie di Instagram ed in alcuni casi utilizzando le chat per invitare gli amici o i followers ad investire il proprio denaro testimoniando guadagni di grandi somme di denaro. L'obiettivo è pubblicizzare false esperienze vantaggiose da fare su siti-truffa, invogliando a investire i followers del profilo hackerato. È questa la truffa scoperta dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Firenze che mette in guardia gli utenti e invita ad alcune semplici preauzioni:

- Utilizzare password forti non soggette ad attacchi brute-force o attacchi a dizionario sia per quanto attiene agli account Facebook e Instagram che per quanto attiene agli account di posta elettronica ad essi collegati;

- Al riguardo è deprecabile l’utilizzo della stessa password per più servizi;

- Non utilizzare frasi standard per il recupero della password;

- Fare attenzione a modifiche del profilo facebook che, seppur apparentemente poco invasive e facilmente ripristinabili, possono far nascere il sospetto che l’account sia stato violato;

- Inserire l’autenticazione a doppio fattore;

- Non fornire ad alcuno i codici giunti tramite SMS alla propria utenza telefonica al fine di autenticare l’utilizzatore dell’account.

- Non sottovalutare eventuali messaggi da parte del provider su eventuali accessi non autorizzati.

Gli utenti vittime del fenomeno sono invitati ad effettuare celeri segnalazioni agli organi preposti al fine di disconoscere la divulgazione di tali post e messaggi