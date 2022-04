"Il cibo della terra": cena Slow Food a San Miniato

La Condotta Slow Food Empolese-Valdelsa vuole riprendere con nuovo slancio la propria attività cercando di proporre alcune iniziative conviviali che ci permettano di stare insieme e condividere il piacere di una buona cucina. Ci siamo alleati con la Condotta di San Miniato e vi proponiamo, per questa prima occasione, una cena con un menù tutto primaverile.



"IL CIBO DELLA TERRA", lunedì 18 APRILE, è un'edizione speciale del MERCATALE DI SAN MINIATO.



Una giornata piena di attività che parte alle 9.00 del mattino con il consueto MERCATO, e che prevede tra l'altro, dalle 12.00, lo STREET FOOD della Macelleria Falaschi e, alle 16.00, il LABORATORIO DEL GUSTO dedicato ai bambini, per concludersi con la CENA SLOW FOOD, alle 20.30, nell' AULA PACIS (sotto al loggiato di San Domenico, a San Miniato).



I posti sono limitati e occorre PRENOTARE ENTRO VENERDI' 15 APRILE al numero 346-017-0705 (Federica).



Si accede nel rispetto delle norme anti-Covid19 in vigore.

Fonte: Condotta Slow Food Empolese-Valdelsa