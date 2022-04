La finta vicina di casa truffa anziana e le porta via soldi e gioielli

La finta nuova vicina di casa le ha rubato tutti i soldi. Una 91enne è stata raggirata ieri a Firenze. L'anziana si è fatta convincere dalla truffatrice a farla entrare in casa e dopo averla accolta l'ignota le ha portato via tutti i gioielli che custodiva in un cassetto, 1.500 euro che aveva ritirato da poco in banca e la borsa con gli effetti personali. L'anziana, una volta che si è accorta dell'ammanco quando la donna era già scappata, ha avuto anche un malore ed è stata soccorsa dai sanitari inviati dal 118. Ora sul caso indaga la polizia.