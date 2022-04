Litiga con gli agenti in piazza della stazione, denunciato a Empoli

I servizi di controllo della polizia di zona, sotto il comando del dirigente Francesco Zunino, continuano assieme al Reparto Prevenzione Crimine Toscana nelle aree di viale Buozzi e della stazione di Empoli. Sono state identificate e controllate 85 persone. Due nigeriani non in regola con il permesso di soggiorno sono stati denunciati, un terzo invece è stato denunciato per oltraggio e rifiuto di indicazioni delle proprie generalità. Costui era stato trovato in piazza Don Minzoni mentre discuteva animatamente con un altro nigeriano. All'arrivo della pattuglia ha cominciato a insultare anche gli agenti, negando di presentare un documento. Da lì è stato necessario accompagnarlo negli uffici del commissariato per la denuncia.