Nuova Toyota Aygo X, scopri il city crossover da Scotti 2.0

(foto gonews.it)

Al volante con la padronanza della strada, tipica di un crossover ad assetto rialzato, ma con i vantaggi di una city car? È possibile con Aygo X, la nuova quattro ruote di casa Toyota, disponibile alla concessionaria Scotti 2.0 di Empoli già da questo weekend, sabato 9 e domenica 10 aprile 2022.

Scotti 2.0 Empoli spiega le caratteristiche: il video

Toyota Aygo X, più di una city car

(foto gonews.it)

Forma agile ma animo da piccolo Suv, il design moderno e grintoso incontra la carrozzeria bicolore, che abbinata al nero si ispira alle spezie: Chili Red, Ginger Beige, Juniper Blue e Cardamom Green.

(foto gonews.it)

I colori vivaci si ritrovano anche nelle rifiniture degli interni, sulle sedute e sulla plancia, dove protagonista è la tecnologia. La nuova Toyota Aygo X è sempre connessa con lo smartphone: grazie al Toyota Smart Connect è possibile avere una connessione wireless ultrafluida dal cellulare al sistema multimediale. Lo schermo HD touchscreen mostra la navigazione e il traffico, in tempo reale. Infine con l'impianto audio JBL, ascolto di qualità assicurato.

Omologato per i neopatentati, il mini crossover è facile da parcheggiare, grazie anche alla retrocamera, di serie in tutte le versioni così come gli standard di sicurezza. Si parte con la versione Active, poi Trend, Lounge e Limited anche nelle versioni Air con tetto apribile elettricamente. Aygo X, disponibile nella motorizzazione 1.0 VVT-i benzina, debutta sul mercato a partire da 13.000 euro circa e rientra negli ecoincentivi statali.

La nuova quattro ruote di casa Toyota arriva nelle concessionarie, disponibile alla concessionaria Scotti 2.0 di Empoli ed anche negli altri Showroom Scotti 2.0 di Pisa, Livorno, Siena e Grosseto, già da questo weekend, sabato 9 e domenica 10 aprile 2022.