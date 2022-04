Uil primo sindacato nella Rsu del Comune di Firenze

“Non posso che esprimere grande soddisfazione per risultati ottenuti dalla UIL in Toscana alle elezioni per il rinnovo della RSU del pubblico impiego. Su tutti spicca il risultato del Comune di Firenze dove la UIL è il primo sindacato ottenendo un risultato straordinario e crescendo ancora di più rispetto alle precedenti elezioni del 2018. In attesa di avere i risultati completi, quello che emerge è un quadro in cui sostanzialmente la Uil Fpl, la UilPA, la Uil Scuola Rua hanno strappato grandi consensi.

Segno che l’ottimo lavoro svolto in questi anni dai nostri rappresentanti sindacali non solo si è consolidato ma è cresciuto. Pensiamo agli Uffizi, alla Galleria dell’Accademia e a tutto il settore dei beni culturali ha visto la UIL attestarsi come primo sindacato. Ottimi anche i risultati del Comune di Grosseto e del Comune di Prato.

La UIL Toscana tutta ringrazia le lavoratrici e i lavoratori che hanno voluto dare fiducia alla nostra organizzazione e plaude al grande lavoro svolto dai dirigenti sindacali, quadri e delegati di tutte le sigle che compongono il mondo del pubblico impiego, ma soprattutto esprimiamo un grande apprezzamento per il lavoro svolto da tutti coloro che si sono candidati con le nostre liste UIL”.

Paolo Fantappiè, segretario generale UIL Toscana