Vertenza Pineider, tavolo di crisi riunito in seduta plenaria

Il licenziamento di 9 lavoratori dei reparti stampa incisoria e logistica di Pineider, deciso da Rovagnati, che ha rilevato l’azienda nel 2016, è qualcosa che riguarda “occupazione, identità, storia e sviluppo di un intero territorio”. Lo hanno detto sindacati e istituzioni al tavolo dell’Unità di crisi riunito questa mattina, per la prima volta in seduta plenaria, per discutere della vertenza che riguarda lo storico marchio fiorentino. Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali del presidente Giani, ha affermato l’intenzione della Regione di accompagnare passo dopo passo la vicenda che ha richiamato al tavolo anche il comune di Bagno a Ripoli, quello di Firenze e la Città metropolitana.

La prossima settimana sono previsti incontri tra le parti e anche con le strutture tecniche della Regione e di Arti che, ha ribadito Fabiani, “possono prestare assistenza tecnica per soluzioni e ammortizzatori sociali a salvaguardia dell’occupazione”.

Fonte: Regione Toscana