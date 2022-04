Aggredisce due donne su un bus: denunciato 60enne a Firenze

Un 60enne di origine tunisina ha creato non poco scompiglio venerdì sera a bordo di autobus fiorentino. L’uomo, infatti, in preda ai fumi dell’alcol ha aggredito dure giovani donne, costringendo l’autista del 17 rosso a fermare il mezzo per placare gli animi: a quel punto, però, il tunisino si è messo a sputare contro i passeggeri, costringendo il conducente ad aprire le portiere per permettere ai passeggeri di scendere e a contattare la polizia.

Gli agenti, una volta sul posto, hanno tentato d riportare l’uomo alla calma, senza successo. Si è visto così necessario l’intervento del 118, i cui operatori hanno sedato il 60enne.

I poliziotti, quindi, hanno provveduto a denunciare per interruzione di pubblico servizio e per resistenza a pubblico ufficiale. Il bus è rimasto fermo circa mezzora.