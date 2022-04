Bomboloni in centro a Peccioli, una domenica di dolce beneficenza con 'Noi per Voi'

Domenica mattina Peccioli sarà invasa dal dolce odore dei bomboloni, direttamente venduti e realizzati nel centro del borgo. Il 10 aprile, dalle 10 di mattina alle 19 di sera, sarà possibile gustare le bontà fritte della 'Noi per Voi' onlus, che torna a sfornare i suoi bomboloni sotto la torre del Bellincioni.

Per tutta la giornata, nel mezzo di una passeggiata domenicale tra i vicoli del paese, sarà dunque possibile fermarsi dalla onlus per un momento all’insegna del gusto ma anche della solidarietà. Il ricavato dei bomboloni venduti infatti andrà in beneficenza e a favore dell’associazione, impegnata in iniziative dedicate al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza.