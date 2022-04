Calcio, il Poggibonsi va ad Arezzo. Il presidente Vellini "a tutto campo"

Alla vigilia del match in trasferta contro l'Arezzo il presidente Giuseppe Vellini è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara e non solo.

“Domani ad Arezzo ci attende una gara dura, quanto stimolante. Sarà emozionante giocare in uno stadio importante contro una formazione di spicco. So che ci sarà un bell’esodo in trasferta di tifosi del Poggibonsi e questo non può che riempirci di gioia. Affrontiamo una squadra che può contare su calciatori di qualità, abituati a giocare certe partite. I nostri ragazzi, come sempre, daranno il massimo per continuare a regalare soddisfazioni alla gente di Poggibonsi. Il banco di prova è di quelli tosti, ma il Leone venderà cara la pelle.

Purtroppo, le televisioni non hanno trasmesso lo spirito di una volta della gara domenicale ed infatti ben due generazioni di tifosi sono andate perdute, perché chi si avvicina al mondo del calcio preferisce starsene in poltrona.

Il contatto con gli amici, gli appuntamenti per andare allo stadio, i cortei che partivano dai bar. Tutti questi aspetti sono venuti a mancare e lo spettatore giovane non è abituato a vivere la gara. Il pubblico è rimasto quello di una volta, composto dalla fascia più matura, senza che intervenisse un ricambio generazionale.

Io provengo da un calcio all’antica, in anni dove il Poggibonsi era il fiore all’occhiello per calore della tifoseria e per presenza allo stadio.

Quest’anno ci siamo accorti che, nonostante gli ottimi risultati della squadra, il pubblico, eccezion fatta per la assidua frangia che ci ha sempre accompagnato, ha conosciuto un invecchiamento, senza poter contare su nuove leve.

Come società stiamo effettuando un tentativo per fare tornare la presenza allo stadio ai fasti di un tempo, tant’è che contro il Follonica Gavorrano abbiamo realizzato un’iniziativa mirata per i più giovani.

La 'cultura del gradone' è basilare. Smarrendo quella, anche le stesse televisioni ne andranno a risentire, perché in pochi sottoscriveranno gli abbonamenti alle piattaforme a pagamento. Per recuperare la linea verde, investendo così sul futuro del tifo giallorosso, contro il Follonica Gavorrano abbiamo permesso l’ingresso a ragazze e ragazzi Under 26 allo Stefano Lotti a soli due euro in Gradinata.

Abbiamo apprezzato la riuscita dell’evento, constatando un incremento della presenza allo stadio. Vogliamo proseguire con questa campagna di prezzi al ribasso fino alla fine del campionato. E abbiamo intenzione di introdurre delle agevolazioni per i più giovani anche nella prossima stagione.

Giovedì 14 aprile con la Sangiovannese, dunque, i biglietti di Gradinata per tifosi e tifose dai 14 ai 25 anni di età costeranno ancora 2 euro. Chiediamo soltanto un piccolo aiuto, cioè l’acquisto in prevendita dei tagliandi per agevolare l’afflusso domenicale delle persone. Prevendita che partirà subito da lunedì 11 aprile.

Stiamo aggiungendo sempre più partner, di piccole, medie e grandi dimensioni nel perimetro delle aziende che sostengono il Poggibonsi. Abbiamo ottenuto buoni risultati, ma la Serie D è un campionato molto dispendioso; perciò, sorge sempre la necessità di coinvolgere nuove imprese. Ci stiamo strutturando anche con un nuovo Consiglio, che è in fase di elaborazione. Al vaglio ci sono anche altre idee, come lo sviluppo del parco pubblico con la realizzazione di strutture adatte ai bambini. Lo Stefano Lotti non deve essere frequentato soltanto la domenica, ma andrebbe vissuto di più, divenendo un luogo di incontro e di aggregazione collettiva”.

Fonte: Ufficio Stampa