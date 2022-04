'CuciAmo la pace', striscione di 450 metri a Cerreto Guidi

Un messaggio di pace lungo 450 metri ha percorso l’intero centro storico di Cerreto Guidi dove oggi si è svolta “CuciAmo la Pace”, la grande iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Città dei Presepi in collaborazione con il Comune di Cerreto Guidi e con il coordinamento delle associazioni.

Nonostante il forte vento, Istituzioni, associazioni e cittadini hanno invaso il centro storico radunandosi in Piazza Vittorio Emanuele II dove sono arrivate da più parti della Toscana le lenzuola con le scritte sulla pace che si sono unite a quelle preparate a Cerreto dalle associazioni e dai bambini delle scuole.

Il corteo ha percorso le vie del centro concludendosi con l’accensione di un grande cero alto 2 metri preparato da Sauro Innocenti e collocato al centro della piazza.

E’ stato il momento culminante di una mattinata aperta dalle parole e dalla benedizione del Vescovo di San Miniato Mons. Andrea Migliavacca.

Nel corso della bella e variopinta iniziativa, il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti che è anche presidente dell’Associazione Nazionale Città dei Presepi ha ringraziato tutti coloro che in queste settimane si sono impegnati per organizzare la manifestazione (scuole, contrade, associazioni, Pro Loco, Parrocchie, Scuola di Musica Muzika, ect), sottolineando che con questa giornata si è voluto lanciare un segnale di come sia forte il desiderio di porre fine alle guerre, ribadendo come la pace sia un bene prezioso da costruire e coltivare in ogni piccola azione quotidiana.

Sono intervenuti fra gli altri anche il Senatore Dario Parrini, l’assessore alla pace di Vinci Mila Chini, l’assessore alla cultura di Fucecchio Daniele Cei (giunto con una rappresentanza di altre istituzioni percorrendo la Romea Strata), il vice Sindaco di Pontedera Alessandro Puccinelli, il Sindaco di Palaia Marco Gherardini, il Console onorario della Moldova in Toscana Alessandro Signorini, C’erano anche consiglieri comunali di San Miniato e Signa, per non tacere del Parroco di Cerreto Guidi Alessandro Locatelli.

Tutta la manifestazione si è avvalsa del prezioso contributo dell’Associazione Nazionale Città dei Presepi, ben coordinata da Fabrizio Mandorlini.

All’iniziativa hanno portato un significativo contributo l’Associazione Officina delle Arti giunta da Pescia e tante altre legate a numerose realtà presepiali della Toscana.

Fondamentale il lavoro delle associazioni di volontariato, della Misericordia e della Pubblica Assistenza di Fucecchio con in testa Andrea Lavecchia.

Il grande lenzuolo della pace sarà presente il prossimo 24 aprile alla marcia della pace Perugia-Assisi, mentre intanto a Cerreto Guidi continua la raccolta di aiuti umanitari da inviare alle popolazioni dell’Ucraina.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa