Cinema La Perla, FdI-Cdx: "Il Comune non sa che farne in futuro"

In un momento nel quale si parla del nuovo teatro, c’è un luogo a Empoli che lo ha ospitato in passato e che ora, dopo una lunga parentesi come cinema, ha chiuso i battenti. È il Cinema La Perla di via dei Neri, proprio nel cuore della città. L’immobile di proprietà del Comune è infatti una sala vuota. Da sempre uno dei tre cinema cittadini, assieme all’Excelsior, ancora in attività, ed al Cristallo, ora supermercato, la Perla conosce il suo periodo migliore con l’assegnazione della gestione a Promo Cultura nel 2013, cooperativa di via Bartoloni che inaugura la gestione nel novembre di quell’anno.

A fine 2019 è scaduto il bando di Promo Cultura e, dopo la nuova procedura di gara pubblicata nel dicembre del 2019 e comprendente anche il cinema all’aperto, arriva il 20 maggio del 2020 una determinazione con la quale, alla luce dell’emergenza Covid, viene revocata la gara. Da allora il cinema è circa due anni e mezzo che è sprangato.

A seguito dell'interrogazione del nostro gruppo consiliare Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli l'assessore Terreni ha risposto fornendoci informazioni utili, ma che osiamo definire attraversate da amarezza e insoddisfazione.

Dopo una carrellata di normativa richiamata per sostenere l'indifendibile, cioè la mancanza di una progettualità sulla struttura, emergono due dati rilevanti: l'eventuale ristrutturazione del cinema La Perla avrebbe un costo di circa 700mila euro, tuttavia l'amministrazione ad oggi non ha inserito tale opera nel cronoprogramma dei lavori dei prossimi anni e non sa come adibire la struttura in futuro. L'amministrazione Barnini, tanto prodiga a reperire 10milioni di euro per la realizzazione di un nuovo teatro, ad oggi non è in condizioni di intercettare fondi, anche dal PNRR, per una struttura storica e centrale del tessuto empolese.

Rileviamo essere una costante dell'attuale Giunta l'assiduo impiego di risorse per nuove edificazioni, trascurando totalmente di valorizzare l'esistente a "cemento zero".

L'auspicio è che anche le associazioni del territorio e soggetti privati si facciano parte attiva e diligente nell'imprimere una svolta decisiva a quella che fu una gloriosa realtà aggregativa.

Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli