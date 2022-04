Dall'Ucraina a Careggi, arrivate tre pazienti oncologiche

Tre pazienti oncologiche provenienti dall’Ucraina sono arrivate ieri sera al Pronto Soccorso dell’Azienda ospedaliero - universitaria Careggi di Firenze. L’arrivo dalla regione martoriata dalla guerra è stato reso possibile dal coordinamento della protezione Civile per mezzo della Cross (Centrale operativa remota operazioni soccorso sanitario) di Pistoia. “La Toscana continua il suo impegno per la popolazione ucraina mettendo a disposizione capacità, strutture e la sua straordinaria solidarietà. E’ una capacità di accoglienza e di risposta di cui siamo orgogliosi. Quest’ultimo arrivo si inserisce tra i risultati del lavoro portato avanti dalla Protezione civile tramite la Cross”, è il commento del presidente Eugenio Giani.

Piero Paolini, direttore della Cross, esprime soddisfazione per la riuscita dell’operazione andata a buon fine in situazioni di particolare fragilità: “Una delle donne proviene dalla città di Karkiv e necessita di un intervento chirurgico urgente: non è stato semplice affrontare 16 ore di viaggio fino al confine con la Polonia per poi poterla imbarcare in aereo. Le altre due pazienti sono madre e figlia”.

Le pazienti potranno proseguire le cure a Careggi seguendo i rispettivi percorsi assistenziali, nei casi più complessi già avviati nei luoghi di provenienza, nell’ambito della collaborazione scientifica internazionale fra gli specialisti oncologi di Careggi e i colleghi ucraini.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa