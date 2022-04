Espulsi dal territorio nazionale due quarantenni

Un 40enne e un 41enne di origini georgiani, già detenuti nel carcere di Sollicciano, in attuazione del Decreto di Sostituzione della pena con la misura dell’Espulsione dal Territorio nazionale.

Entrambi i cittadini, irregolari sul Territorio Nazionale erano stati condannati per diversi reati, tra i quali furto e rapina aggravata.

Il 41enne era stato ritenuto colpevole anche di reati contro la persona, tra i quali stalking e maltrattamenti in famiglia.

Entrambi sono stati accompagnati presso lo Scalo aereo di Roma Fiumicino e scortati da personale della Squadra Espulsioni dell’Ufficio Immigrazione di Firenze fino al loro paese di origine: non potranno far rientro nel Territorio Italiano per i prossimi 10 anni.